Thủ tướng: Lạng Sơn chủ động đề xuất phương án sắp xếp xã, phường nếu cần thiết

(VTC News) -

Định hướng trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tỉnh, sáng 15/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Ghi nhận những kết quả tỉnh Lạng Sơn đạt được, song Thủ tướng chỉ rõ hạn chế khi tăng trưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 7,02%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra (mục tiêu 6 tháng là 9,24%); đồng thời thấp hơn mức bình quân cả nước (8,18%); để đạt mục tiêu cả năm 10,61% thì 6 tháng cuối năm phải tăng trên 13%.

Việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn bị chậm tiến độ (15/23 dự án quan trọng bị chậm tiến độ); số lượng các dự án tồn đọng tiếp tục phải xử lý còn lớn (27/104 dự án).

Bên cạnh đó, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế; thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao; số trường học đạt chuẩn quốc gia được công nhận thấp (mới đạt 10/65 trường); việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân còn thấp (mới đạt khoảng 13%)...

Chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương.

"Chủ động rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã phường nếu cần thiết trên cơ sở thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật; rà soát, đánh giá kỹ chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để rà soát, bố trí", Thủ tướng nêu rõ.

Lưu ý việc cập nhật, cụ thể hóa kịch bản điều hành theo từng địa bàn, từng ngành, từng lĩnh vực để quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng nêu rõ Lạng Sơn cần thu hút và đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp, du lịch lớn, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng.

Cùng với triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt điều chỉnh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cụ thể hóa mô hình tổ chức không gian "1 trục phát triển - 2 hành lang kinh tế - 3 vùng kinh tế - xã hội".

Theo Thủ tướng, phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thay thế ngay cán bộ không đáp ứng yêu cầu, đồng thời có thứ tự ưu tiên các dự án, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Có phương án, lộ trình cụ thể, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư để xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn - Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội - Đồng Đăng), các khu, cụm công nghiệp, các dự án hạ tầng cửa khẩu…

Tỉnh Lạng Sơn cũng cần quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nâng cao năng lực thực thi của các sở ngành và chính quyền địa phương.

Đi kèm với đó là đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng quy hoạch tỉnh, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, Lạng Sơn cần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa; tập trung hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công đợt 1 (năm 2025) trước 30/8 và khẩn trương triển khai các trường còn lại.

Đồng thời, Lạng Sơn cần sắp xếp lại các trường học trên địa bàn theo hướng dẫn và đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chú trọng củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Theo các báo cáo tại cuộc làm việc, tỉnh Lạng Sơn có quy mô diện tích tự nhiên hơn 8.300 km² (đứng thứ 20 cả nước); dân số trên 880.000 người (đứng thứ 31/34) với 06 dân tộc thiểu số (83,9% dân số).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt một số kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế được duy trì theo hướng tích cực, một số lĩnh vực có bước tăng trưởng khá. Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 57,69 tỷ USD (chiếm khoảng 11% tổng kim ngạch toàn quốc), tăng 42%.

Thu ngân sách nhà nước là điểm sáng, đạt trên 15 nghìn tỷ đồng (đạt 112% dự toán; đây là tỉnh đầu tiên cả nước và cũng là lần đầu tiên tỉnh hoàn thành thu ngân sách trước 6 tháng so với dự toán). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 39,6% kế hoạch (đứng thứ 13/34, cao hơn mức 35,5% bình quân cả nước).

Tỉnh quan tâm xây dựng phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc 77/104 dự án tồn đọng (với quy mô sử dụng đất trên 25 nghìn ha, tổng mức đầu tư hơn 27,7 nghìn tỷ đồng); 27/104 dự án còn lại đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện phương án xử lý.