Thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Dễ hay khó?

Theo Nghị định 58 của Chính phủ, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho hộ gia đình dưới 100kW rất đơn giản, chỉ cần thông báo cho cơ quan điện lực địa phương.

