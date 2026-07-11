Thứ trưởng Bộ Công an: Có những sự hy sinh lặng lẽ, người thân yêu nhất không biết hết

(VTC News) -

Chia sẻ trên được Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng, sáng 11/7.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết, ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong thế vận nước đang ngàn cân theo sợi tóc, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập.

Tiến công khám phá, trấn áp tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946 đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân đảng.

"Đây là mốc son chói lọi đi vào lịch sử dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân. Dấu ấn lịch sử đó là bản hùng ca bất hủ mở đầu cho những chiến công của lực lượng An ninh nhân dân. Từ ý nghĩa đó, ngày 12/7 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam anh hùng", Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng An ninh nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, biện pháp công tác, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng; thực hiện tốt phương châm “chủ động tiến công, lấy giữ vững bên trong là chính”, làm chủ tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đối nội, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phát triển kinh tế xã hội.

Lực lượng An ninh đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với âm mưu hoạt động thâm nhập nội bộ, cài cắm nội gián; kích động ly khai tự trị, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động.

Trước những biến động của tình hình thế giới tác động trực tiếp đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sự nghiệp đổi mới an ninh trật tự của đất nước, lực lượng An ninh nhân dân với lòng trung thành tuyệt đối, chỉ biết "còn Đảng thì còn mình", với sự nhạy bén, sáng tạo mưu trí, đã kiên định, bản lĩnh bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, những năm gần đây, cùng với toàn lực lượng Công an nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia; tích cực góp phần kiến tạo phát triển, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời tập trung xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, củng cố vững chắc vành đai an ninh từ sớm, từ xa.

Đồng thời, lực lượng An ninh nhân dân tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thụ hưởng thành quả phát triển; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm nhằm thúc đẩy suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kích động ly khai, tự trị, gây ra "cách mạng màu", "cách mạng đường phố", khủng bố, phá hoại tại Việt Nam.

Lực lượng An ninh nhân dân kiên quyết xử lý các đối tượng chống phá, kể cả bên ngoài biên giới lãnh thổ. Tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, tạo môi trường an ninh an toàn cho phát triển đất nước. Chủ động hội nhập quốc tế về an ninh; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng An ninh nhân dân.

29.200 ngày đêm cống hiến, bao chiến công thầm lặng

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, trải qua chặng đường 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; được Đảng, Nhà nước ba lần tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 10 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ tư. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ chiến sĩ An ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ an ninh Tổ quốc đầy vẻ vang.

"Quá trình công tác, chiến đấu đã hun đúc lên bản chất cao quý tốt đẹp và truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chiến đấu anh dũng sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập tự do chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc", Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cho biết thêm, Đại hội XIV của Đảng xác định nhiều tư duy, nhận thức về bảo vệ an ninh quốc gia. Lần đầu tiên, thành tố giữ vững môi trường hòa bình, ổn định được Đảng ta đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, thể hiện quan điểm mạnh mẽ của Đảng.

Trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động, thách thức, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; trong đó có giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết, là động lực, nguồn lực, nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng. Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới đang đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với lực lượng An ninh nhân dân.

Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ, thách thức, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; mà phải đi trước, biến nguy thành cơ, kiến tạo phát triển tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các quyết sách và mục tiêu chiến lược của Đảng.

“80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.

Có những chiến công làm nên những trang sử vàng của dân tộc được Nhân dân ghi nhớ và lịch sử tôn vinh. Nhưng có những chiến công mãi lặng thầm, có những sự hy sinh lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau”, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, chính những cống hiến ấy đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân suốt 8 thập kỷ qua. Đó là truyền thống của lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, với ý chí kiên cường trước mọi thử thách, của tinh thần tận tụy, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước.