+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Thông tin mới nhất vụ tài xế ô tô đánh cụ ông tới tấp ngay trung tâm TP.HCM
(VTC News) -
Ngày 15/9, Công an TP.HCM đã đưa người đàn ông đánh tới tấp cụ ông ngay giữa ngã tư về trụ sở, lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cầm tuýp sắt đuổi đánh người dân sau va chạm giao thông ở Hà Nội
19:03 15/09/2025
Bản tin 113
Vì sao nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá bị khởi tố?
19:03 15/09/2025
VTC NEWS TV
Sẽ đánh giá công chức liên tục, không đợi cuối năm mới bình xét
19:02 15/09/2025
Tin nóng
Thông tin mới nhất vụ tài xế ô tô đánh cụ ông tới tấp ngay trung tâm TP.HCM
19:00 15/09/2025
VTC NEWS TV
Khi nào trẻ cần tránh ăn trứng gà?
19:00 15/09/2025
Tư vấn
Lời khai 'lạnh người' của tài xế ác quỷ cố tình cán tử vong nữ sinh
18:46 15/09/2025
VTC NEWS TV
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng
18:44 15/09/2025
Bản tin 113
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Cả nước hứng mưa, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới
18:40 15/09/2025
Thời tiết
Dòng người chờ trải nghiệm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng' trong ngày cuối
18:29 15/09/2025
Chính trị xã hội
Quy định về hồ sơ của người học lái xe từ tháng 9/2025
18:15 15/09/2025
Tư vấn
Trung Quốc phát hiện Nvidia vi phạm luật chống độc quyền
18:04 15/09/2025
Thời sự quốc tế
HDBank Green Marathon 2025 - điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số
17:52 15/09/2025
Thể thao
Acecook là 'một công dân' có trách nhiệm với ngành thực phẩm Việt
17:51 15/09/2025
Sức khỏe
Hải Phòng chỉ đạo điều tra đại công trường 'cát tặc' sau phản ánh của VTC News
17:40 15/09/2025
Tin nóng
Người lạ xây nhà trên đất được cấp sổ đỏ ở Hải Phòng: Đề nghị tháo dỡ công trình sai phạm
17:30 15/09/2025
Pháp đình
Xác minh TikToker đăng clip 'nói xấu' con gái Huế
17:29 15/09/2025
Tin nóng
Quốc hội dự kiến họp liên tục 1 đợt, làm việc 42 ngày tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ
17:27 15/09/2025
Chính trị
Bắt giữ 5 đối tượng liên quan ma tuý, thu nhiều hung khí nguy hiểm
17:03 15/09/2025
Pháp luật
Xót xa gia cảnh nữ sinh lớp 10 bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn
16:50 15/09/2025
Tin nóng
Thủ tướng yêu cầu thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay
16:48 15/09/2025
Đầu Tư
Cách làm phá lấu thơm ngon, đơn giản
16:45 15/09/2025
Gia đình
Lịch cúp điện hôm nay ngày 16/09/2025 tại Thành phố Huế
16:33 15/09/2025
Cần biết
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
16:31 15/09/2025
Chính trị
Thêm hành lá vào bữa ăn hằng ngày, cơ thể thay đổi ra sao?
16:21 15/09/2025
Tư vấn
Nhan sắc đời thường ít phấn son của tân Miss Grand Vietnam 2025
16:19 15/09/2025
Hoa hậu
Tai nạn 8 người bị thương trên cao tốc: Xe tưới cây có đặt biển cảnh báo?
16:13 15/09/2025
Tin nóng
XSMB 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/9/2025
16:10 15/09/2025
Xổ số miền Bắc
Trung thu năm 2025 là ngày nào?
16:00 15/09/2025
Gia đình
EVNNPC: Gần 1.000 ca trực 24/24h sẵn sàng xử tình huống trong dịp Đại lễ
15:58 15/09/2025
Kinh tế
Môi giới bất động sản ở TP.HCM khóc ròng vì tháng 'cô hồn'
15:51 15/09/2025
Bất động sản