Thời tiết 18/7: Lai Châu, Sơn La và 3 tỉnh miền Bắc mưa to, nguy cơ lũ quét

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/7/2026

Từ nay đến ngày 19/7, tâm mưa tiếp tục xảy ra ở vùng núi, trung du Bắc Bộ với những trận mưa vừa, mưa to và dông trút xuống khu vực này. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiểm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Từ đêm 19/7 đến sáng 20/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày 18/7, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở. (Ảnh: UBND xã Mường Than)

Trong đó, cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, từ 18-20/7, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang mưa to với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, từ nay đến 20/7, trên các sông ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hứng mưa rào và dông ở một vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong khi các khu vực trên, đặc biệt vùng núi và trung du Bắc Bộ hứng mưa, thì trong 2 ngày 18-19/7, dải đất từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nhiệt độ tăng nhanh, nắng nóng tái diễn trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 23/7. Từ 24/7, nắng nóng ở khu vực này dịu dần.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/7/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 22-24°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, khu Tây Bắc 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi 24-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, vùng đồng bằng 33-35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, Nghệ An đến TP Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Bắc 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.