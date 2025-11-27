Thổ Nhĩ Kỳ phát triển hệ thống phòng không 'Vòm thép' 6,5 tỷ USD

Kế hoạch phát triển hệ thống phòng không hiện đại Vòm thép được Thổ Nhĩ Kỳ công bố tháng 7/2024, trong bối cảnh chiến sự bùng phát nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông.

Dự án gồm có 47 cấu phần, bao gồm các radar, tên lửa, cảm biến quang điện, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cùng các cấu phần phòng không thuộc nhiều tầm hoạt động khác nhau.

Ảnh minh họa: Reuters

Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun khẳng định Vòm thép là sản phẩm hoàn toàn do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển, trong đó các hệ thống tác chiến với các phiên bản cải tiến do Tập đoàn Roketsan chế tạo.

Các hợp đồng phát triển hệ thống Vòm thép sẽ giúp nâng cao khả năng răn đe của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời góp phần gia tăng phạm vi cũng như quy mô của các hệ thống tác chiến.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nhà phát triển và xuất khẩu vũ khí hàng đầu tại khu vực, đặc biệt là sản phẩm máy bay không người lái vũ trang.

Quốc gia thành viên NATO duy nhất tại Trung Đông quyết tâm phát triển hệ thống vũ khí phòng không của mình sau khi chứng kiến loạt quốc gia giáng giềng gồm Iran, Syria, Lebanon và Qatar liên tiếp hứng chịu những đòn tập kích dữ dội từ các chiến đấu cơ hiện đại của Israel – quốc gia đang trong tình trạng quan hệ căng thẳng nghiêm trọng với Thổ Nhĩ Kỳ do tác động của cuộc chiến ở dải Gaza.