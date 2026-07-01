The Magnolia và tư duy kiến tạo giá trị từ những nền tảng bền vững

(VTC News) -

Giữa bối cảnh biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, giá trị của một dự án hạng sang ngày nay không chỉ được đánh giá qua vị trí, kiến trúc hay hệ tiện ích. Điều tạo nên sự khác biệt lâu dài còn nằm ở chất lượng hạ tầng kỹ thuật, khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên và tư duy quy hoạch ngay từ những bước đầu tiên.

Giá trị lâu dài bắt đầu từ hạ tầng đô thị

Trong nhiều năm, vị trí trung tâm hay hệ tiện ích được xem là thước đo của bất động sản hạng sang. Tuy nhiên, khi các đô thị ngày càng phát triển và nguồn cung cao cấp liên tục gia tăng, những yếu tố này dần trở thành điều kiện cần hơn là lợi thế khác biệt.

Khách hàng cao cấp dần quan tâm nhiều hơn đến những giá trị khó nhìn thấy nhưng có khả năng quyết định chất lượng công trình trong hàng chục năm sau khi bàn giao. Đó là chất lượng quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, khả năng thích ứng và tư duy phát triển dài hạn của chủ đầu tư.

Đây cũng là xu hướng đang được áp dụng tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Thay vì chỉ mở rộng hạ tầng giao thông, các đô thị hiện đại chuyển sang mô hình Blue-Green Infrastructure, kết hợp đồng bộ giữa giao thông, mặt nước và không gian xanh nhằm tăng khả năng điều tiết nước mưa, cải thiện vi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến đổi của môi trường.

Hà Nội cũng đang đi theo hướng tiếp cận này. Theo quy hoạch Thủ đô và quy hoạch phân khu sông Hồng, khu vực phía Đông được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố, trong đó Long Biên đóng vai trò là một trong những hạt nhân phát triển quan trọng.

Song hành với các dự án hạ tầng giao thông như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên, Vành đai 2.5, Vành đai 4 và mạng lưới đường kết nối liên vùng, thành phố cũng từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống hồ điều hòa, công viên và không gian xanh nhằm hoàn thiện cấu trúc hạ tầng đô thị theo hướng bền vững.

Chính sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông và hạ tầng sinh thái đang tạo nên lợi thế khác biệt của Long Biên so với nhiều khu vực phát triển mới khác. Đây không chỉ là nơi kết nối thuận tiện với trung tâm lịch sử, mà còn là một trong số ít khu vực còn đủ quỹ đất để phát triển đồng bộ giữa công trình, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Ngay đối diện The Magnolia là công viên Ngọc Thụy quy mô khoảng 7ha, thuộc hệ thống hồ điều hòa khoảng 22ha của khu vực. Trong tư duy quy hoạch hiện đại, hồ điều hòa không đơn thuần là một tiện ích cảnh quan mà là một cấu phần của hệ thống hạ tầng xanh đô thị.

Bên cạnh vai trò điều tiết nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và cải thiện vi khí hậu, mặt nước còn tạo nên khoảng mở quý giá trước dự án, yếu tố ngày càng trở nên hiếm có trong các đô thị mật độ cao.

Khoảng mở ấy không chỉ mang đến tầm nhìn khoáng đạt hay chất lượng không khí tốt hơn, mà còn góp phần duy trì giá trị bất động sản theo thời gian. Đây cũng là lý do những dự án sở hữu lợi thế ven mặt nước tại London, Singapore hay Thượng Hải luôn nằm trong nhóm tài sản có giá trị bền vững nhất.

The Magnolia và tư duy phát triển bền vững

Nếu hạ tầng đô thị là nền tảng tạo nên giá trị của một khu vực, thì cách một chủ đầu tư tiếp cận hạ tầng lại quyết định chất lượng của từng dự án. Với MIK Group, phát triển một dự án hạng sang không chỉ bắt đầu từ kiến trúc hay hệ tiện ích, mà từ việc chuẩn bị cho vòng đời vận hành của công trình trong nhiều thập kỷ tiếp theo.

Đó là lý do, ngay từ giai đoạn nghiên cứu phát triển, The Magnolia được tiếp cận trên nguyên tắc: mỗi quyết định kỹ thuật đều phải góp phần tạo nên giá trị lâu dài cho trải nghiệm sống của cư dân.

Trên cơ sở nghiên cứu điều kiện địa hình, hiện trạng khu vực và định hướng phát triển của Long Biên, chủ đầu tư đã chủ động điều chỉnh cao độ nền, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giải pháp thoát nước nội khu ngay từ đầu.

Đây là những hạng mục gần như không xuất hiện trong các tài liệu truyền thông, nhưng lại là lớp nền quyết định khả năng vận hành ổn định của một công trình trong nhiều năm sau khi bàn giao.

The Magnolia và tư duy phát triển bền vững nhằm đảm bảo giá trị tài sản trong nhiều thập kỷ.

Điều đáng chú ý là tư duy này không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật mà được duy trì xuyên suốt trong toàn bộ quá trình kiến tạo The Magnolia.

Từ việc lựa chọn quỹ đất ven sông với lợi thế mặt nước và khoảng mở tự nhiên, phát triển mật độ thấp, xây dựng bộ sưu tập Private Residences giới hạn, cho đến sự đồng hành của đối tác quốc tế như Benoy, Studio HBA và Turner International, mọi quyết định đều hướng tới cùng một mục tiêu: tạo nên một tài sản có khả năng duy trì giá trị theo thời gian, thay vì chỉ tạo ấn tượng ở thời điểm ra mắt.

Một công trình chỉ thực sự bền vững khi những điều cư dân không nhìn thấy mỗi ngày vẫn âm thầm vận hành ổn định để nâng đỡ những điều họ có thể cảm nhận. Đó cũng là cách The Magnolia tiếp cận khái niệm bất động sản hạng sang, không chỉ đầu tư vào vẻ đẹp của kiến trúc hay sự hoàn thiện của tiện ích, mà bắt đầu từ những nền tảng có khả năng đảm bảo chất lượng sống và giá trị tài sản.