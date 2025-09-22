Thái Nguyên tiêu hủy hơn 230 bánh heroin

(VTC News) -

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy vật chứng của 27 vụ án hình sự.

Đây là các vụ án do lực lượng công an phát hiện, điều tra và thu giữ trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng tiêu hủy vật chứng của 27 vụ án hình sự (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Số vật chứng tiêu hủy chủ yếu là tang vật trong các vụ án ma túy, giết người, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Trong đó nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như: Giàng A Di (tỉnh Điện Biên) vận chuyển 198 bánh heroin; Và Bá Pó (tỉnh Nghệ An) vận chuyển 14 bánh heroin; Lăng Văn Thủy (tỉnh Cao Bằng) vận chuyển 22 bánh heroin.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho buổi tiêu hủy, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động lực lượng lớn gồm Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an các xã, phường liên quan cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Công tác bảo vệ được triển khai nghiêm ngặt từ khâu bàn giao tài liệu, vận chuyển tang vật đến giám sát, phân luồng giao thông và bảo đảm trật tự tại điểm tiêu hủy.

Hoạt động tiêu hủy diễn ra tại Công ty CP Môi trường Việt Xuân Mới (phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên). Quá trình tiêu hủy được tiến hành công khai, đúng trình tự pháp luật, với phương pháp chuyên dụng, bảo đảm an toàn tuyệt đối và không gây ô nhiễm môi trường.