Thạc sĩ Chăn nuôi Thú y VNUA: Trở thành chuyên gia kỹ thuật và quản lý toàn diện

(VTC News) -

Lợi thế cạnh tranh độc đáo: Kết hợp chăn nuôi và thú y

Chia sẻ về chương trình đào tạo, TS. Bùi Huy Doanh – Phó trưởng khoa phụ trách khoa Chăn nuôi - cho biết, lợi thế cạnh tranh độc đáo của chương trình Thạc sĩ Chăn nuôi Thú y là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên sâu về chăn nuôi và thú y. Sự kết hợp này giúp học viên có năng lực toàn diện trong quản lý, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi hiện đại.

"Chương trình được thiết kế theo hướng liên ngành – ứng dụng thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành và nghiên cứu, phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cơ quan quản lý".

Giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học Khoa Chăn nuôi thăm quan trại Chăn nuôi lợn của Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam tại tỉnh Thanh Hoá.

Khoa Chăn nuôi đã tạo điều kiện tối ưu cho học viên bằng cách:

Xây dựng chương trình học tập linh hoạt, cập nhật theo xu hướng mới của ngành chăn nuôi và thú y.

Tổ chức nhiều hoạt động thực hành, thực tập tại trang trại, doanh nghiệp và trung tâm nghiên cứu.

Khoa có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đồng thời hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Đặc biệt, học viên được khuyến khích tham gia đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học và hợp tác quốc tế. Dự án KOICA-VNUA có thể hỗ trợ học viên sang học và làm đề tài tại Đại học Konkuk Hàn Quốc, một dự án lớn do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhằm nâng cao năng lực cho ngành Chăn nuôi Việt Nam. Việc tham gia nghiên cứu khoa học và trao đổi quốc tế giúp học viên làm chủ cả hai mảng kiến thức Chăn nuôi và Thú y, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong bối cảnh phát triển nông nghiệp bền vững.

Kiến thức chuyên sâu và cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Học viên chương trình Thạc sĩ ngành Chăn nuôi Thú y được cung cấp kiến thức chuyên sâu và liên ngành về Hoá sinh, sinh lý, dinh dưỡng – thức ăn, di truyền – giống vật nuôi, sinh lý sinh sản, kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, quản lý dịch bệnh, an toàn sinh học và phúc lợi động vật.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị các kỹ năng cốt lõi như nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ số và quản lý sản xuất chăn nuôi theo hướng bền vững. Chương trình chú trọng định hướng ứng dụng, với nhiều học phần thực hành, thực tập tại trang trại, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các giảng viên, giáo viên hướng dẫn tham quan trang trại bò Hanwoo tại Hàn Quốc.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như:

Cán bộ nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia kỹ thuật trong các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm giống và cơ quan quản lý Nhà nước.

Chuyên viên kỹ thuật, quản lý trang trại, tư vấn chăn nuôi – thú y tại các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, hoặc hệ thống trang trại chăn nuôi công nghiệp.

Khởi nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, sản xuất giống, hoặc dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi.

Tiếp tục có cơ hội học lên Tiến sĩ trong và ngoài nước, hoặc tham gia các dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăn nuôi thú y. Dự án KOICA_VNUA hiện đang tuyển nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ sang học tập tại Trường Đại học Konkuk – Hàn Quốc.

Trải nghiệm thực tiễn và tinh thần đổi mới sáng tạo

Học viên cao học người Lào - Viraphet Phetdavanh và giáo viên hướng dẫn.

Viraphet Phetdavanh - học viên cao học tốt nghiệp ngành Chăn nuôi thú y (CH31CNTYCU), chia sẻ về những trải nghiệm quý giá của mình tại VNUA:

“Trải nghiệm quý giá nhất của tôi khi được học song song cả về Chăn nuôi và Thú y tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam là được tiếp cận kiến thức một cách toàn diện — từ kỹ thuật chăm sóc, dinh dưỡng, quản lý đàn vật nuôi cho đến phòng và điều trị bệnh. Nhờ đó, tôi hiểu sâu hơn về mối liên hệ giữa năng suất chăn nuôi và sức khỏe vật nuôi, điều rất quan trọng cho phát triển nông nghiệp bền vững ở Lào".

Viraphet Phetdavanh cũng khẳng định về môi trường học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam: “Học viện và Khoa Chăn nuôi không chỉ có đội ngũ cán bộ giỏi mà còn có môi trường học tập hiện đại, thân thiện, giúp sinh viên quốc tế như tôi dễ dàng hòa nhập và phát huy năng lực của mình. Chính môi trường đó đã giúp tôi rèn luyện tư duy khoa học, khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, và đặc biệt là tinh thần đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp”.

Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong chương trình Thạc sĩ đã giúp chị có nền tảng vững chắc để trở về quê hương, tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của đất nước Lào.