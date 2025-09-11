Techcombank Sinh Lời Tự Động giành giải vàng

(VTC News) -

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức giành giải Vàng Stevie® ở Hạng mục Xuất sắc cho Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng là trọng tâm.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng được trao hai giải Đồng Stevie® cho các hạng mục Sản phẩm Ứng dụng AI Xuất sắc nhất và Sản phẩm Dịch vụ Tài chính Xuất sắc. Cả ba giải thưởng này đều nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế thường niên lần thứ 22 (International Business Awards®) do Stevie Awards tổ chức.

Được mệnh danh là "Oscar trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế", Stevie Awards cùng hệ thống giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (International Business Awards® - IBA) là một trong những giải thưởng danh giá và uy tín nhất trên thế giới dành cho các doanh nghiệp.

Với lịch sử 22 năm, giải thưởng này quy tụ và vinh danh hàng nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu tham dự. Trong số đó, phần lớn là các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trên thế giới.

Năm 2025 giải thưởng IBA Stevie Award thu hút hơn 3.800 đề cử đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh tại IBA Stevie Awards lần này về đổi mới sản phẩm và định hướng khách hàng là trọng tâm.

Techcombank cũng nằm trong số rất ít các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam giành được giải Vàng Stevie® ở hạng mục sản phẩm Xuất sắc năm 2025. Thành tựu này một lần nữa khẳng định vị thế của Techcombank trên trường quốc tế, cũng như những giá trị khác biệt mà sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động mang tới cho khách hàng.

Chia sẻ về giải thưởng, Bà Maggie Miller - Chủ tịch Stevie Awards - nhận định thêm: “Giải thưởng Doanh nghiệp quốc tế 2025 đã thiết lập một chuẩn mực mới về sự xuất sắc. Các doanh nghiệp giành chiến thắng đã thể hiện được khát vọng và thành tựu nổi bật trong việc nỗ lực chinh phục khách hàng mỗi ngày và đem tới cho khách hàng những trải nghiệm đặc quyền hơn”.

Ý tưởng về sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động bắt nguồn từ thực tế, đó là luôn có những dòng tiền tạm thời chưa sử dụng trong tài khoản thanh toán của khách hàng, nhưng số tiền này gần như không sinh lời, hoặc chỉ hưởng lợi suất không kỳ hạn không đủ hấp dẫn.

Từ thực tế đó, Techcombank đã phát triển những giải pháp mới vừa giúp khách hàng linh hoạt sử dụng tiền khi cần, vừa đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền cho khách hàng một cách hiệu quả, ngay cả khi tiền đang ‘tạm nghỉ’. Đây chính là động lực thôi thúc đội ngũ Techcombank nghiên cứu và phát triển sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động, một giải pháp tiên phong đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này của khách hàng.

Trải qua hơn 18 tháng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, nghiên cứu và phát triển các tính năng, phiên bản đầu tiên của Techcombank Sinh Lời Tự Động ra mắt vào tháng 1/2024 đã đảm bảo được ba tính năng cốt lõi, đó là an toàn, linh hoạt và sinh lời.

Để làm được điều đó, bên cạnh nền tảng công nghệ đã được Techcombank đầu tư bài bản suốt nhiều năm qua, ngân hàng còn phát triển thêm các module hệ thống công nghệ riêng biệt, với hệ thống thuật toán thông minh nhằm tối ưu và điều chỉnh linh hoạt theo từng nhu cầu sử dụng cụ thể của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank.

Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động được Stevie Awards vinh danh với ba giải thưởng danh giá. Đây là sự ghi nhận quốc tế đối với những nỗ lực không ngừng của Techcombank trong việc mang đến những giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và tối ưu lợi ích cho khách hàng.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như thanh toán, tiền gửi hay đầu tư, Techcombank Sinh Lời Tự Động đã trở thành một công cụ nổi bật giúp khách hàng quản lý dòng tiền nhàn rỗi hoàn toàn tự động và linh hoạt.

Chúng tôi tin rằng, với định hướng tiên phong, cùng sự đầu tư liên tục và cam kết ‘khách hàng là trọng tâm’, Techcombank luôn liên tục cải tiến, hoàn thiện các giải pháp nhằm giới thiệu ngày một nhiều những tính năng, tiện ích cho sản phẩm này để đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của khách hàng ở từng phân khúc.”

So với phiên bản ra mắt năm 2024, Techcombank Sinh Lời Tự Động - phiên bản 2.0 đã có nhiều cải tiến nổi bật mới khi đã loại bỏ hoàn toàn ngưỡng số dư tối thiểu. Nhờ đó khách hàng được sinh lời trên toàn bộ số dư tài khoản, thay vì chỉ một phần như trước đây.

Những thay đổi này cho thấy Techcombank luôn cam kết đảm bảo an toàn, linh hoạt và mang lại tiện ích tối ưu cùng trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Việc nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên 2.0 không chỉ là cải tiến về mặt kỹ thuật, mà còn là sự khẳng định cho nỗ lực luôn "khách hàng là trọng tâm" trong mọi hành trình cải tiến và phát triển sản phẩm.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank nhấn mạnh: "Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho sự đổi mới sáng tạo của Techcombank, mà còn khẳng định cam kết của chúng tôi trong hành trình kiến tạo những sản phẩm dịch vụ đặc quyền nhằm tối ưu trải nghiệm cho khách hàng và góp phần ‘chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống’.

Tính đến hết quý 2/2025, đã có 4.1 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động, giúp dòng tiền nhàn rỗi của nhiều người chuyển thành số dư tự động sinh lời, đồng thời góp phần đáng kể vào việc tăng số dư và tỷ lệ CASA của ngân hàng lên mức cao kỷ lục.

Và để cảm ơn tới hơn 4 triệu khách hàng đã tin dùng sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động, ngân hàng phối hợp các đối tác triển khai chương trình ưu đãi “Sinh lời trúng lớn”.

Theo đó, hàng triệu phần quà giá trị như căn hộ hàng hiệu Masterise Homes, xe điện Vinfast đến iPhone 16, AirPods 4 và các voucher mua sắm... đã thay cho lời tri ân mà Techcombank mang đến cho khách hàng, song song với việc giúp khách hàng tối ưu được dòng tiền và quản lý tài chính hiệu quả.

Không chỉ vậy, khi chọn đổi tiền lời Sinh Lời Tự Động thành U-Point, khách hàng được nhân đôi giá trị khi 1 đồng tiền lợi được quy đổi thành 2 điểm U-Point, sử dụng để đổi lấy những voucher ăn uống, mua sắm, giải trí hấp dẫn trong chương trình khách hàng thân thiết Techcombank Rewards.