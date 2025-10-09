Đóng

Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội, khách Tây hú vía

(VTC News) -

Cảnh tượng thót tim đã xảy ra khi đoàn tàu lửa lao qua sát rạt, hất văng bàn ghế của khách đang ngồi uống nước bên đường ray ở Hà Nội.

 

Quỳnh Giang
