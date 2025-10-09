+
++
Tàu hỏa đâm văng bàn ghế ở phố đường tàu Hà Nội, khách Tây hú vía
(VTC News) -
Cảnh tượng thót tim đã xảy ra khi đoàn tàu lửa lao qua sát rạt, hất văng bàn ghế của khách đang ngồi uống nước bên đường ray ở Hà Nội.
Quỳnh Giang
Bình luận
Bình luận
Tin mới
Cập nhật tỷ số Lào vs Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027
18:00 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Lũ vượt lịch sử, sau một đêm làng quê ngoại thành Hà Nội biến thành biển nước
18:00 09/10/2025
Tin nóng
Đội hình ra sân Việt Nam vs Nepal: Đặng Văn Lâm bất ngờ bắt chính
17:59 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Di tích là 'biểu tượng' du lịch Huế bạc màu sơn son: Xử lý thế nào?
17:56 09/10/2025
Đời sống
Phụ nữ lãnh đạo, vượt qua rào cản để truyền cảm hứng
17:54 09/10/2025
Người Việt bốn phương
Lâm Đồng quyên góp gần 28 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ
17:54 09/10/2025
Chính trị
TP.HCM sẽ giảm lực lượng CSGT tuần tra ngoài đường khi có camera AI giám sát
17:51 09/10/2025
Tin nhanh 24h
Nhà báo Lê Xuân Sơn ra mắt cùng lúc bộ ba tác phẩm thơ và bút ký
17:48 09/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Chủ tịch Hòa Phát đề xuất đấu thầu minh bạch và ưu tiên dùng hàng Việt cho những dự án lớn
17:42 09/10/2025
Doanh nhân
Vietlott 9/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/10/2025 - Xổ số Power 6/55
17:30 09/10/2025
Xổ số
Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 2.000 người vật lộn từ sáng đến đêm gia cố đê ở Bắc Ninh
17:30 09/10/2025
Tin nóng
XSMB 9/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/10/2025
17:28 09/10/2025
Xổ số miền Bắc
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2025 nhằm vào thứ mấy?
17:27 09/10/2025
Giới trẻ
Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 9/10/2025 - XSBDI 9/10
17:23 09/10/2025
Xổ số miền Trung
Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/10/2025 tại Vĩnh Long
17:20 09/10/2025
Cần biết
Thủ tướng Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên sau 16 năm
17:06 09/10/2025
Thời sự quốc tế
8 đội bóng dự giải bóng đá 7 người toàn quốc 2025
17:02 09/10/2025
Hậu trường
Hai khách sạn của Sun Group được vinh danh trong danh sách Michelin Key 2025
16:57 09/10/2025
Du Lịch
Viện dưỡng lão Trung Quốc để nhân viên mặc váy ngắn 'múa gợi cảm'
16:52 09/10/2025
Thế giới
'Chợ Nga' vẫn chưa thể mở bán giữa tranh cãi khi dời về phường Sài Gòn
16:50 09/10/2025
Thị trường
Kết quả xổ số An Giang hôm nay 9/10/2025 - XSAG 9/10
16:43 09/10/2025
Xổ số miền Nam
XSMN 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/10/2025
16:42 09/10/2025
Xổ số miền Nam
Hai tài xế và một phụ xe chặn đánh nhau gây ùn tắc giao thông ở Lâm Đồng
16:41 09/10/2025
Bản tin 113
XSMB 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/10/2025
16:35 09/10/2025
Xổ số miền Bắc
Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản bắt tay phát triển ‘Làng Việt Nam tại Osaka'
16:34 09/10/2025
Người Việt bốn phương
Ba ngày sau trận lũ lịch sử, phố xá tan hoang, nhiều nơi ở Thái Nguyên vẫn ngập
16:33 09/10/2025
Tin nóng
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nepal, vòng loại Asian Cup 2027
16:30 09/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Lạng Sơn chìm trong biển nước, người dân trèo lên mái nhà kêu cứu trong đêm
16:30 09/10/2025
Reels
Tin mới nhất về lũ trên sông Cầu, sông Thương và vùng áp thấp trên Biển Đông
16:27 09/10/2025
Thời tiết
Vây bắt 2 xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý vào Việt Nam: Thông tin mới nhất
16:20 09/10/2025
Bản tin 113