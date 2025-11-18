Tấp nập thi công cầu đường vượt biển dài nhất Việt Nam

Tuyến cầu đường vượt biển kết nối đất liền Cà Mau với đảo Hòn Khoai đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ những tháng đầu triển khai. Đây là công trình có quy mô lớn bậc nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, logistics và phát triển kinh tế biển cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.
Theo chủ đầu tư, tuyến cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển với tổng chiều dài hơn 18,22 km, gồm cầu chính dài 17,3 km và cầu nhánh kết nối lên đảo dài 0,87 km.
Công trình có mặt cắt rộng khoảng 17,5 m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Điểm đầu dự án kết nối với đường cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và đường Hồ Chí Minh tại xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển cũ), điểm cuối dừng tại điểm K10, bờ phía Đông đảo Hòn Khoai.
Với chiều dài vượt biển kỷ lục, đây được đánh giá là cây cầu dài nhất Việt Nam và đứng thứ 3 Đông Nam Á. Tổng vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm lớn trong việc khai mở tiềm năng kinh tế & xã hội tại vùng địa đầu cực Nam. Trong hình là đội ngũ kỹ sư, công nhân tấp nập thi công giữa biển, nhằm sớm đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày giữa tháng 11, tại điểm kết nối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, nhiều máy móc, thiết bị thi công đã được nhà thầu tập kết.
Lực lượng kỹ sư, tư vấn giám sát đang triển khai công tác san lấp mặt bằng, dựng ống vách chuẩn bị cho thi công cọc khoan nhồi - một trong những hạng mục nền tảng để xây dựng thân cầu. Đây là giai đoạn đầu nên phần lớn thời gian được dành cho công tác chuẩn bị, thử nghiệm và kiểm tra kỹ thuật.
Một kỹ sư tại công trường cho biết quá trình khoan nhồi cọc sâu 88 - 100 m. Sau gần 3 tháng thi công, nhiều thiết bị trọng yếu đã được đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo thông số kỹ thuật để triển khai các bước tiếp theo.
Tại khu vực ngoài biển, công trường cũng diễn ra sôi động không kém. Đơn vị thi công huy động tàu tải trọng lớn kéo sà lan hệ nổi Zack-up để phục vụ khoan thủy lực và thi công các mũi cọc ngoài khơi.
Song song với đó, đội ngũ công nhân đang tiến hành đổ bê tông nhồi cọc dưới điều kiện thời tiết phức tạp và thủy triều thay đổi liên tục.
Bên cạnh tuyến cầu đường, dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai cũng được khởi công và triển khai đồng bộ. Cảng có quy mô xây dựng một bến tàu dài 1.000 m, công suất thiết kế 20 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT. Dự án gồm hạng mục nạo vét, mở mới luồng tàu dài khoảng 5.000 m, rộng 230 m và vũng quay tàu có đường kính 800 m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng.
Với vị trí đắc địa nằm trên tuyến hàng hải quốc tế, Cảng Hòn Khoai được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng của Cà Mau nói riêng và khu vực Tây Nam Bộ nói chung. Sự xuất hiện của cảng nước sâu quy mô lớn sẽ mở ra cơ hội phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ logistics - vốn còn nhiều hạn chế tại Cà Mau do thiếu hạ tầng kết nối.
Khi hai hợp phần - tuyến cầu vượt biển và Cảng tổng hợp Hòn Khoai được hoàn thành, khu vực Đất Mũi sẽ sở hữu hệ thống hạ tầng then chốt, tạo động lực phát triển kinh tế biển, thương mại, dịch vụ và du lịch. Các chuyên gia cho rằng đây là chuỗi dự án chiến lược mang tính đột phá, tác động sâu rộng đến không gian phát triển của toàn vùng cực Nam.
Việc triển khai đồng thời cả hai công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp cho thấy nỗ lực rất lớn của các đơn vị liên quan trong việc hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng biển. Những biến chuyển rõ nét trên công trường trong thời gian qua cho thấy dự án đang đi đúng tiến độ và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
Cầu đường vượt biển Hòn Khoai, khi hoàn thành, sẽ không chỉ rút ngắn khoảng cách ra đảo mà còn mở ra cánh cửa mới cho giao thương quốc tế, phát triển logistics, tạo nền tảng để Cà Mau bứt phá trong giai đoạn tới. Đây cũng được xem là bước đi chiến lược trong tiến trình khai thác tiềm năng biển đảo và củng cố năng lực kết nối của vùng cực Nam Tổ quốc.