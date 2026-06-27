Tập đoàn Geleximco ghi dấu ấn với những dự án nhà ở chất lượng

(VTC News) -

1. Khu đô thị Thành phố giao lưu

Là một trong những dự án gây tiếng vang của Tập đoàn Geleximco tại thị trường Thủ đô, Khu đô thị Thành phố Giao lưu có quy mô 95ha, nằm tại vị trí huyết mạch kết nối với nhiều tuyến đường lớn như Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của khu đô thị là hồ điều hòa với diện tích gần 20ha giúp thanh lọc không khí, giảm thiểu ô nhiễm. Ngoài ra, Khu đô thị còn có nhiều tiện ích khác như cầu Nhật Bản, trung tâm thương mại, trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc tế…

Khu đô thị Thành phố giao lưu là một trong những dự án quy mô của Tập đoàn Geleximco.

Nằm trong quần thể của Khu đô thị Thành phố giao lưu, dự án An Bình City đã được trao tặng giải thưởng Khu nhà ở đáng sống nhất của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. An Bình City gồm 8 tòa căn hộ từ 28 - 35 tầng, mật độ xây dựng thấp khi chỉ chiếm 31,6%, gần 70% diện tích còn lại là dành cho cảnh quan và không gian xanh.

2. Khu đô thị Cái Dăm Geleximco

Khu đô thị Cái Dăm Geleximco có tổng diện tích 37,04 ha, tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch của khu Du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh). Vị trí đắc địa này có thể kết nối dễ dàng với các điểm du lịch đang phát triển tại Hạ Long.

Nằm trong khuôn viên Khu đô thị Cái Dăm Geleximco, dự án Chung cư New Life Tower có tổng diện tích xây dựng hơn 100.000m2, gồm 3 nguyên đơn 27 tầng. Tòa nhà sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, tiện lợi dành cho cư dân và khách du lịch.

3. Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn

Geleximco Lê Trọng Tấn là một trong những dự án có quy mô lớn nhất khu vực phía Tây Hà Nội do Tập đoàn Geleximco phát triển.

Với tổng diện tích 147ha, Geleximco Lê Trọng Tấn tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa phía Tây Thủ đô, ngay mặt đường Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long.

Một góc Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.

Nằm trong quần thể Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, chung cư Gemek Tower II đã được trao tặng giải thưởng “Dự án đáng sống năm 2023” tại sự kiện do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) phối hợp với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) và các hiệp hội, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực BĐS tổ chức.

4. Khu đô thị Gelexia Riverside

Khu đô thị Gelexia Riverside tọa lạc tại số 885 đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một quần thể bao gồm các căn hộ cao cấp, khu nhà liền kề thấp tầng, trung tâm thương mại và hệ thống các tiện ích khép kín như công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, khu tập thể thao ngoài trời.

Dự án nằm sát hồ điều hòa Yên Sở nên được hưởng trọn không gian thoáng đãng, không khí mát mẻ của khu vực.

Với diện tích xây dựng trên 3,5ha; Gelexia Riverside được thiết kế với nhiều dịch vụ và tiện ích khép kín đảm bảo nhu cầu cho mọi gia đình.

5. Geleximco Southern Star

Nằm ở trung tâm Hoàng Mai, Geleximco Southern Star là dự án hiếm hoi sở hữu quỹ đất vàng cuối cùng trên mặt đường Giải Phóng và được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng, tiện ích khu vực. Cư dân tại Geleximco Southern Star sẽ được cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt, cùng với các tiện ích được chủ đầu tư xây dựng ngay tại dự án.

Geleximco Southern Star còn có được những tầm nhìn lý tưởng khi hướng thẳng ra 4 hồ: hồ Linh Đàm, hồ Yên Sở, hồ Định Công, hồ Kim Đồng; hưởng trọn tiện ích tại các công viên cảnh quan các hồ và luôn được bao quanh bởi bầu không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe.

Geleximco Southern Star còn mang đến bất ngờ khi chỉ sở hữu duy nhất 360 căn hộ, một mật độ căn hộ thấp so với mặt bằng các dự án cùng phân khúc.

Geleximco Southern Star được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng, tiện ích khu vực.

6. An Bình Plaza

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần H2H Hà Nội (thành viên của Tập đoàn Geleximco).

Nằm tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, kết nối với cả 3 tuyến đường huyết mạch: Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, Phạm Hùng - Nội Bài và Tuyến số 3 đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, An Bình Plaza sở hữu liên kết vùng thuận lợi, dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận.

Ngay dưới chân tòa nhà sẽ là một thế giới giao thương sầm uất. Phía bên ngoài tòa nhà là công viên cây xanh, đường dạo bộ, bể bơi ngoài trời rộng 400m2

Ngoài các tiện ích ngay trong nội khu, cư dân còn có thể dễ dàng tiệp cận các tiện ích ngoại khu đầy đủ, từ vui chơi, giải trí đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe.