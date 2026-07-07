Tăng Thanh Hà rơi nước mắt, trailer mới hé lộ bi kịch của Nam Phương Hoàng hậu

(VTC News) -

Sau màn công bố dàn diễn viên gây nhiều bàn luận, ê-kíp Hoàng hậu cuối cùng tiếp tục tung trailer, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về hành trình nhiều biến cố của Nam Phương Hoàng hậu.

"Hoàng hậu cuối cùng" tung trailer đầu tiên hé lộ tạo hình của Nam Phương hoàng hậu do Tăng Thanh Hà thủ vai.

Thay vì tái hiện toàn bộ cuộc đời vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn, bộ phim lựa chọn khai thác những khoảng lặng phía sau danh vị, nơi tình yêu, hôn nhân, gia đình và trách nhiệm luôn đặt các nhân vật trước những lựa chọn đầy day dứt.

Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức hóa thân thành Thái hậu Từ Cung, trong khi Trâm Anh đảm nhận vai vũ nữ Lệ Hà. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của Tăng Thanh Hà sau 13 năm.

Điểm nhấn của trailer là những hình ảnh đối lập giữa vẻ hào nhoáng của Hoàng cung và bi kịch phía sau cuộc hôn nhân Hoàng gia. Một trong những phân cảnh gây chú ý là khi vua Bảo Đại đang vui vẻ bên nhân tình, còn Nam Phương Hoàng hậu lặng lẽ vượt cạn một mình.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, trailer gợi mở bối cảnh câu chuyện diễn ra sau khi hai người kết hôn, có ba người con, khi những rung động thuở ban đầu dần bị thay thế bởi áp lực của quyền lực, danh vị và những sóng gió bủa vây Hoàng tộc.

Không chỉ kể câu chuyện về một cuộc hôn nhân nổi tiếng trong lịch sử, Hoàng hậu cuối cùng còn tập trung vào nỗi cô đơn của người phụ nữ phía sau vương miện.

Qua từng lát cắt cảm xúc, bộ phim khắc họa Nam Phương không chỉ là hoàng hậu mà còn là người vợ, người mẹ luôn phải gánh trên vai trách nhiệm gìn giữ danh dự Hoàng gia. Đồng hành và cũng tạo nên nhiều xung đột trong cuộc đời bà là vua Bảo Đại, Thái hậu Từ Cung cùng vũ nữ Lệ Hà.

Không chỉ kể câu chuyện về một cuộc hôn nhân nổi tiếng trong lịch sử, Hoàng hậu cuối cùng còn tập trung vào nỗi cô đơn của người phụ nữ phía sau vương miện. Những nghi lễ, khuôn phép và hào quang của Hoàng cung được đặt cạnh những tổn thương, khát khao hạnh phúc và các lựa chọn không hề dễ dàng của từng nhân vật.

Phần hình ảnh được đầu tư theo phong cách điện ảnh với nhiều khung hình giàu tính mỹ thuật. Đặc biệt, giọng hát của Bùi Lan Hương vang lên xuyên suốt trailer góp phần đẩy cảm xúc, khắc họa thế giới nội tâm nhiều day dứt của Nam Phương Hoàng hậu.

Bên cạnh dàn diễn viên chính, trailer đầu tiên cũng lần đầu giới thiệu nhiều gương mặt kỳ cựu như Thân Thúy Hà trong vai chị Agnès, NSƯT Hữu Châu trong vai cậu Denis An, NSND Tạ Minh Tâm vào vai Tổng biên tập Tạp chí Vịt Đực, NSND Hồng Vân trong vai Đức Tiên Cung và Steven Nguyễn trong vai ký giả Hồ Đắc. Sự xuất hiện của các nhân vật này hứa hẹn mở rộng bức tranh về đời sống Hoàng gia cũng như xã hội Việt Nam giai đoạn cuối triều Nguyễn.

Ma Ran Đô vào vai vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức hóa thân thành Thái hậu Từ Cung, trong khi Trâm Anh đảm nhận vai vũ nữ Lệ Hà.

Theo ê-kíp, bộ phim chỉ lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật thay vì tái hiện hoàn toàn cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu. Mục tiêu của tác phẩm là đưa khán giả đến gần hơn với những con người phía sau danh vị Hoàng đế và Hoàng hậu – những con người biết yêu, biết tổn thương và phải trả giá cho những lựa chọn của mình.

Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 3/2027.