Tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam

(VTC News) -

Tại Hội thảo diễn ra chiều 29/10, các chuyên gia đến từ Cục Phòng vệ Thương mại, Viện Nghiên cứu Da - Giầy Việt Nam, VCCI, đại diện các doanh nghiệp chia sẻ, góp ý và tham mưu những biện pháp nhằm nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, đặc biệt là lĩnh vực da giày - dệt may, đồng thời dự báo xu hướng điều tra phòng vệ thương mại trên thế giới.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, hàng hóa Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội xuất khẩu mà còn đối mặt với áp lực gia tăng từ các vụ kiện phòng vệ thương mại. Nâng cao năng lực ứng phó, xây dựng “lá chắn” vững chắc trở thành yêu cầu sống còn để doanh nghiệp không bị loại khỏi thị trường quốc tế.

Các chuyên gia tham gia chia sẻ tọa đàm tại Hội thảo.

Nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, liên tục nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, song hành với những cơ hội lớn là những thách thức không nhỏ, đặc biệt từ việc các thị trường nhập khẩu ngày càng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, đến cuối năm 2024, Việt Nam đã khởi xướng 30 vụ điều tra phòng vệ thương mại trong nước, và đang duy trì 22 biện pháp áp dụng chính thức đối với hàng nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa.

Tính đến cuối tháng 8/2025, có 292 vụ việc phòng vệ thương mại mà hàng hóa Việt Nam phải đối mặt. Trong đó có 160 vụ chống bán phá giá, 33 vụ chống trợ cấp, 59 vụ tự vệ và 40 vụ lẩn tránh thuế. Hơn 100 biện pháp vẫn đang được các nước duy trì và rà soát hàng năm. Mỹ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều thị trường khác đều đã từng đưa hàng hóa Việt Nam vào “tầm ngắm” điều tra. Điều này cho thấy hội nhập quốc tế không những mở ra cơ hội thị trường mà còn là thách thức đối với từng doanh nghiệp xuất khẩu.

Sự gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ phức tạp của các vụ kiện phòng vệ thương mại đã và đang tạo ra nhiều tác động tiêu cực cho doanh nghiệp và ngành hàng sản xuất Việt Nam. Điều này không chỉ làm suy giảm lợi thế từ các FTA, mà còn ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất trong nước, tạo gánh nặng chi phí pháp lý và tổn hại uy tín thương hiệu.

Để chủ động đối phó với các vụ phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội ngành hàng triển khai Hệ thống cảnh báo sớm, tổ chức hơn 100 khóa đào tạo, hội thảo mỗi năm giúp năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, để các doanh nghiệp Việt Nam chủ động ứng phó kịp thời với các vụ phòng vệ thương mại, nhằm bảo vệ hợp lý các nhà sản xuất hàng Việt Nam xuất khẩu.

Nhờ đó, đến nay, Việt Nam đã bảo vệ thành công hơn 50% số lượng phòng vệ thương mại, giúp nhiều ngành hàng giữ vững thị trường xuất khẩu hàng tỷ USD. Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trở thành yêu cầu cấp thiết, mang tính sống còn đối với doanh nghiệp Việt, chính vì vậy Việt Nam đang từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia, luật sư, kỹ sư pháp lý về PVTM, tạo nền tảng cho một ‘hệ sinh thái bảo vệ thương mại’ ngày càng chuyên nghiệp.