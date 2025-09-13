Tạm hoãn xuất cảnh cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, ông Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh do là: “Đối tượng có liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý điều tra”.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của ông Đỗ Trọng Hưng tính từ ngày 11/9/2025 đến ngày 6/1/2026. Hiện ông Hưng liên quan đến vụ án nào thì chưa được Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin.

Ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Được biết, ông Đỗ Trọng Hưng có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị.

Ngày 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 6/12/2020: Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/9/2024, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.