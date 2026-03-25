Tạm giữ tài xế xe đầu kéo tông chết người rồi chạy trốn 150km

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 23/3, tại Km20+300 đường tỉnh 547 (thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm), vụ tai nạn giữa xe máy BKS 38N1-232xx do chị T.T.A. (SN 1985, trú tại xã Cổ Đạm) điều khiển, chở theo chị N.S.M. (SN 2008) và một xe đầu kéo đã xảy ra.

Công an đã tìm ra chiếc xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn. (Ảnh: CACC)

Sau va chạm, chị T.A. tử vong trên đường đi cấp cứu, xe máy hư hỏng nặng. Trong khi đó, tài xế điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy tìm phương tiện liên quan.

Đến chiều 24/3, cơ quan công an xác định N.V.Đ. là người điều khiển xe đầu kéo BKS 15C-04x.xx kéo theo rơ-moóc 15R-03x.xx, gây ra vụ tai nạn trên. Lúc này, tài xế Đ. cùng phương tiện đang ở xã Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An), cách hiện trường 150km.