Tài xế ô tô điện liều mạng lái xe vượt rào chắn đường sắt lúc tàu đang đến

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, qua theo dõi, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, lực lượng thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện và xử phạt tài xế ô tô ngang nhiên vượt rào chắn đường sắt lúc tàu đang đến.

Theo đó, ngày 4/6, tại Km 714 + 016 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn An Lại (xã Lộc An, TP Huế), tài xế Dương V.Q (SN 1970, trú tại Lộc An, TP Huế) lái ô tô điện biển kiểm soát 75A-47x.xx có hành vi “điều khiển phương tiện vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng”.

Tài xế ô tô điện ngang nhiên vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ bật sáng. (Ảnh: Trạm CSGT Phú Lộc)

Theo Trạm CSGT Phú Lộc, mặc dù hành vi vi phạm trên chưa gây hậu quả song tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Căn cứ tài liệu, hình ảnh thu thập được, Trạm CSGT Phú Lộc vào cuộc xác minh, mời tài xế vi phạm đến làm việc. Đồng thời, lập biên bản và ra quyết định xử phạt với số tiền 18.000.000 - 20.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Trạm CSGT Phú Lộc cho biết, thời gian qua, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đơn vị tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát và khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đơn vị tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện vượt rào chắn đường sắt, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.