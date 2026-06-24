Tài tử châu Á gây sốt ở World Cup 2026: Cao 1m85, vướng tin hẹn hò Lưu Diệc Phi

Thời gian qua, Lý Hiện vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với Lưu Diệc Phi sau khi hợp tác trong tác phẩm "Đi đến nơi có gió" (2021). Nhiều người phát hiện cả hai cùng sử dụng chung xe ô tô, tham gia các buổi tiệc riêng tư và theo dõi nhau trên mạng xã hội.