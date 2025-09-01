Tại sao nuốt hạt na có thể bị ngộ độc?

(VTC News) -

Không ít người trong lúc ăn na vô tình nuốt phải hạt và lo lắng liệu điều này ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, người dân không nên quá hoang mang nếu nuốt phải hạt na lành lặn, bởi vỏ hạt dày sẽ giúp ngăn độc tố phát tán ra ngoài. Thông thường, hạt sẽ được đào thải ra ngoài mà không gây hại.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo, trường hợp hạt bị dập nát khi nuốt mới thực sự nguy hiểm, do độc tố trong nhân hạt có thể gây ngộ độc, đe dọa tính mạng. Ngoài ra, nếu không may để hạt na tiếp xúc với mắt, có thể gây bỏng giác mạc, tổn thương biểu mô, nếu xử lý không đúng cách dễ dẫn đến viêm loét giác mạc, mù lòa vĩnh viễn.

Trường hợp hạt hoặc nhựa hạt na tiếp xúc với da có vết thương hở, nguy cơ viêm nhiễm, hoại tử mô, lở loét nghiêm trọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Quả na có vị ngọt, hơi chua, tính ẩm, tác dụng bổ dưỡng, giúp thanh nhiệt, giải độc.

Theo Đông y, quả na vị ngọt, hơi chua, tính ẩm, tác dụng bổ dưỡng, giúp thanh nhiệt, giải độc. Đây là loại quả đặc biệt phù hợp cho người cao tuổi, người mới ốm dậy và phụ nữ sau sinh. Không chỉ là trái cây bổ dưỡng, na còn xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian:

Chữa lỵ, đái tháo, tiêu khát: Mỗi ngày ăn một quả na chín sau bữa ăn giúp bổ sung chất xơ và dưỡng chất, hỗ trợ điều trị chứng đi tiểu nhiều, tiêu khát, táo bón, rối loạn tiêu hóa.

Chữa nhọt vú (áp xe vú): Lấy một quả na điếc (không chín được), phơi khô, tán bột mịn, sau đó trộn với giấm thành hỗn hợp rồi đắp trực tiếp lên vùng vú bị sưng. Mỗi ngày thực hiện vài lần giúp giảm viêm, tiêu mủ.

Chữa sốt rét cơn: Dùng một nắm lá na tươi, giã nhỏ, chế nước sôi, lọc lấy nước cốt uống trước khi cơn sốt rét xuất hiện khoảng hai giờ. Ngày uống một lần, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt.

Lưu ý khi sử dụng và sơ cứu

Nếu chẳng may nuốt phải hạt na, nên theo dõi dấu hiệu cơ thể trong vài giờ đầu. Trong trường hợp hạt bị vỡ khi nhai hoặc cảm thấy khó chịu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Tuyệt đối tránh tự sơ cứu bằng cách dụi mắt hoặc rửa không đúng cách nếu bị hạt na hoặc nhựa hạt bắn vào mắt. Tốt nhất, rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần, sau đó đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được xử lý kịp thời.

Tóm lại, hạt na không gây nguy hiểm nếu nuốt phải khi còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác với các tình huống hạt bị vỡ hoặc tiếp xúc với mắt, da hở để tránh những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe.