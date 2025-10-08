Sức mạnh cộng hưởng tạo kỳ tích ấn tượng của The Filmore Da Nang

(VTC News) -

Trong thị trường không ngừng biến động, chỉ giá trị bền vững được kiến tạo từ niềm tin và chất lượng mới có thể trường tồn cùng thời gian. Với Filmore Development, giá trị ấy được khẳng định tại Honors Gala - The Legacy Creators, đêm vinh danh đối tác chiến lược và những “chiến binh” kinh doanh xuất sắc, cùng nhau tạo nên thành tích “sold out” giỏ hàng The Filmore Da Nang.

Từ dấu mốc khởi đầu đến hành trình kiến tạo biểu tượng

Ngày 2/10/2022, Filmore Development lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ bất động sản (BĐS) hạng sang Đà Nẵng. Một thương hiệu mới không ưu thế về “bề dày” nhưng sở hữu tầm nhìn kiên định với tôn chỉ kiến tạo giá trị thật và kết nối thật.

Từ dấu mốc ấy là sự nỗ lực của thương hiệu trong việc chọn thiết kế đến vật liệu, từ tiêu chuẩn bàn giao đến vận hành, mọi chi tiết đều được kiểm soát nghiêm ngặt để khu căn hộ hạng sang đẹp vượt chuẩn. Nhờ đó, The Filmore Da Nang nhanh chóng trở thành biểu tượng sống phong cách ở trung tâm Đà Nẵng.

Trên hành trình đó, dấu ấn của Filmore Development được thị trường ghi nhận, từ chủ đầu tư mới đến thương hiệu khẳng định dấu ấn riêng, được khách hàng tin tưởng.

Sự cộng hưởng từ các đối tác chiến lược giúp The Filmore Da Nang “sold-out” giỏ hàng.

Song hành cùng chủ đầu tư là đội ngũ hiểu thị trường, hiểu khách hàng và giá trị cốt lõi của sản phẩm. Họ không xem căn hộ như món hàng, mà tự hào giới thiệu chuẩn mực sống. Sức mạnh cộng hưởng biến tầm nhìn của Filmore Development thành niềm tin nơi khách hàng, để tất cả căn hộ đều tìm được chủ nhân xứng tầm.

Sự kiện Honors Gala - The Legacy Creators tôn vinh những cái tên xuất sắc của The Filmore Da Nang.

Đại diện Filmore Development chia sẻ: “Chúng tôi chọn khởi đầu bằng sự tận tâm và đặt tiêu chuẩn cao, bởi giá trị bền vững luôn bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Đó không chỉ là lời cam kết, mà là tầm nhìn cho chặng đường kiến tạo không gian sống với triết lý con người là cốt lõi, tích hợp công nghệ đột phá nhằm mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng”.

“The Legacy Creators” - bản lĩnh và sự tiên phong

Nếu The Filmore Da Nang là công trình độc bản giữa trung tâm thành phố thì “The Legacy Creators” là những người kết nối, đưa câu chuyện “giá trị thật - kết nối thật” chạm đến đúng người xứng tầm. Họ là những người hiểu sản phẩm, hiểu thị trường và khách hàng.

Họ cùng chủ đầu tư “giải nén” từng lớp giá trị của The Filmore Da Nang, từ vị trí trung tâm trực diện sông Hàn đến thiết kế độc bản, tiêu chuẩn bàn giao hay sự kết nối cộng đồng…

The Legacy Creators là những người kết nối, đưa câu chuyện “giá trị thật - kết nối thật” chạm đến người xứng tầm.

Một giám đốc kinh doanh chia sẻ tại đêm gala: “Chúng tôi không bán m2, chúng tôi giới thiệu chuẩn sống mới. Khách hàng thấy được chất lượng có thể kiểm chứng, có thể cảm nhận và quyết định sở hữu đến tự nhiên. Điểm khác biệt của The Filmore Da Nang là lời giới thiệu đều có điểm tựa với tiện ích thật, tiêu chuẩn thật, cộng đồng thật. Khi rủi ro tiến độ và pháp lý được loại bỏ, niềm tin trở thành chất xúc tác tốt nhất”.

Cũng bằng sự bền bỉ ấy, The Filmore Da Nang tạo tiếng vang ngày mở bán tại Hong Kong (Trung Quốc) khi ghi nhận hơn 2 triệu USD doanh thu, khẳng định sức hút ở thị trường quốc tế. Tiếp đó là chuỗi thành tích hơn 10 giải thưởng về thiết kế - chất lượng - trải nghiệm. Đây cũng là khu căn hộ thiết lập kỷ lục tại thị trường Đà Nẵng với mức giá lên đến 230 triệu đồng/m2.

Với chủ đầu tư, những kết quả trên là điểm khởi đầu của một tiêu chuẩn. Đại diện Filmore Development khẳng định: “Không gian sống thực thụ là nơi con người được sống trọn vẹn với cảm xúc, được kết nối, sẻ chia và cảm thấy thuộc về”.

The Filmore Da Nang mở ra hành trình mới của Nhà phát triển Filmore Development.

The Legacy Creators vì thế không chỉ là danh xưng trong đêm vinh danh. Đó là định nghĩa mới về vai trò đối tác trong ngành BĐS hạng sang - những người đồng kiến tạo chuẩn mực, đồng hành chủ đầu tư để mỗi sản phẩm đều trở thành tuyên ngôn vị thế chủ sở hữu.

Sự kiện Honors Gala - The Legacy Creators còn khẳng định Filmore Development sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược không chạy theo số lượng, mà tập trung chất lượng, mỗi dự án đều là tác phẩm độc bản, được đầu tư chiều sâu để định hình chuẩn mực khác biệt, cùng cộng đồng kiến tạo tương lai bền vững.

The Filmore Da Nang là khu căn hộ hạng sang đã bàn giao tại trung tâm TP Đà Nẵng.

Với Filmore Development, thành công của The Filmore Da Nang không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu cho hành trình lớn hơn - hành trình kiến tạo chuẩn mực sống khác biệt tại trung tâm thành phố trẻ và năng động của Việt Nam. Tìm hiểu thông tin về The Filmore Da Nang tại đây.