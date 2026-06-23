Số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường

(VTC News) -

Ngày 23/6, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Công ty TNHH Giải pháp Xã hội SSCorp Việt Nam phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh DVL công bố Hệ thống thông tin và Nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam tại địa chỉ taisandaugia.vn.

Ông Phạm Vũ Hiệp, Kiến trúc sư trưởng hệ thống và dự án, phát biểu tại sự kiện.

Theo đơn vị phát triển, nền tảng được xây dựng trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số.

Tuy nhiên, ở lĩnh vực đấu giá tài sản, thông tin hiện vẫn phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, thiếu tính chuẩn hóa và khả năng kết nối, gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý trong việc tiếp cận, theo dõi và phân tích thị trường.

Đại diện SSCorp Việt Nam cho biết nền tảng được phát triển theo định hướng lấy dữ liệu làm trung tâm (Data First), hướng tới hình thành hạ tầng dữ liệu số cho lĩnh vực tài sản và đấu giá tài sản thay vì chỉ đóng vai trò là một kênh công bố thông tin.

Nền tảng tập trung phát triển năm (05) trụ cột chiến lược:

Thứ nhất, số hóa và quản trị dữ liệu tài sản, giúp chuẩn hóa hồ sơ, quản lý vòng đời tài sản và hình thành kho dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý, khai thác và ra quyết định.

Thứ hai, công khai thông tin và hỗ trợ vận hành nghiệp vụ trên môi trường số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường tính minh bạch và giảm chi phí tổ chức.

Thứ ba, xây dựng hệ thống báo cáo điều hành, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị dữ liệu trong hoạt động quản trị và đầu tư.

Thứ tư, phát triển môi trường đấu giá tài sản trực tuyến với khả năng truy xuất, giám sát và lưu vết toàn bộ quá trình vận hành, góp phần nâng cao niềm tin của thị trường.

Thứ năm, là trung tâm kết nối “Các đối tượng liên quan” trong đấu giá tài sản nhanh chóng, đầy đủ thông tin, hiểu thấu nhu cầu và năng lực từng đối tượng để có những “ĐỀ XUẤT” phù hợp và tối ưu nhất trong từng “SỰ VỤ, CÔNG VIỆC,…” liên quan đến tài sản cần đấu giá, hoặc tham gia mua/ đầu tư/…, hoặc thẩm định, hoặc tư vấn Giải pháp thực hiện/ xử lý các tài sản đấu giá theo mong muốn của Chủ tài sản.

Đại diện các ban ngành, doanh nghiệp tham dự sự kiện.

Ông Phạm Vũ Hiệp, Kiến trúc sư trưởng hệ thống và dự án, đại diện SSCorp Việt Nam, cho rằng thị trường đấu giá tài sản đang đứng trước cơ hội chuyển đổi từ mô hình vận hành truyền thống sang mô hình dựa trên dữ liệu và kết nối số.

"Dữ liệu sẽ là nền tảng của mọi hoạt động quản trị hiện đại. Thị trường đấu giá tài sản Việt Nam có cơ hội lớn để chuyển đổi sang mô hình dữ liệu hóa, số hóa và kết nối thông minh, giúp các bên tham gia tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch và hiệu quả hơn", ông Hiệp nói.

Doanh nghiệp cho biết thêm, nền tảng được thiết kế theo kiến trúc mở, cho phép tích hợp các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và tự động hóa quy trình.

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ được mở rộng theo mô hình cung cấp dịch vụ phần mềm trên nền tảng đám mây (SaaS), tích hợp giao diện lập trình ứng dụng (API) và các công cụ phân tích dữ liệu nhằm phát triển các dịch vụ dữ liệu chuyên sâu cho thị trường.

Các chuyên gia nhận định, khi dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số, việc xây dựng các hạ tầng dữ liệu chuyên ngành có thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch của thị trường và tạo điều kiện cho các hoạt động đổi mới sáng tạo trong tương lai.