Sinh viên ĐH Y Hà Nội gây ấn tượng tại Pháp với tiết mục kết hợp y học và nghệ thuật

(VTC News) -

Tham dự The Move 2026, đội tuyển Đại học Y Hà Nội gồm 15 thành viên, trong đó có 11 sinh viên, 2 huấn luyện viên và 2 cán bộ hỗ trợ. Với chủ đề “Hành trình di sản”, đội mang đến cuộc thi thông điệp kết nối giữa y học hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Trong các phần thi, các sinh viên Đại học Y Hà Nội tái hiện nhiều triệu chứng lâm sàng của bệnh lý thần kinh như tổn thương vùng Broca, hội chứng Tourette, bán manh, bệnh Parkinson, liệt nửa người và hội chứng tiểu não.

Đội tuyển Đại học Y Hà Nội tại cuộc thi The Move 2026 ở Pháp

Những nội dung chuyên môn được lồng ghép khéo léo trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như Quan họ Bắc Ninh, Xẩm Thập Ân, Trống cơm và giá hầu Cô Đôi Thượng Ngàn, tạo nên phần trình diễn giàu tính sáng tạo và đậm bản sắc dân tộc.

Theo đánh giá của ban giám khảo, đội tuyển Đại học Y Hà Nội thể hiện tốt cả kiến thức chuyên môn, khả năng biểu diễn và sự sáng tạo trong cách truyền tải nội dung y học thông qua nghệ thuật. Các tiết mục cũng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Kết thúc cuộc thi, đội tuyển Đại học Y Hà Nội giành giải nhất ở hạng mục trang phục và tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, sinh viên Nguyễn Trọng Tấn được trao giải giọng hát hay nhất với phần thể hiện làn điệu xẩm trong chương trình dự thi.

Đây là năm thứ ba liên tiếp đội tuyển Đại học Y Hà Nội giành cúp tại The Move ở các hạng mục khác nhau. Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế của sinh viên nhà trường, đồng thời cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo kết hợp giữa kiến thức y khoa với các hoạt động học thuật, văn hóa và nghệ thuật.

Tiết mục của trường Đại học Y Hà Nội tại The Move 2026

Theo đại diện đoàn, việc tham gia The Move không chỉ giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và thuyết trình trong môi trường quốc tế mà còn tạo cơ hội giao lưu với sinh viên y khoa đến từ nhiều quốc gia. Cuộc thi cũng mở ra cơ hội tiếp cận các chương trình thực tập và trao đổi học thuật tại hệ thống bệnh viện thuộc Đại học Sorbonne.

Kết quả đạt được tại The Move 2026 tiếp tục góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời quảng bá hình ảnh sinh viên y khoa Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc văn hóa trên trường quốc tế.

Được biết, năm 2026 là lần thứ 7 sinh viên Đại học Y Hà Nội góp mặt tại cuộc thi. Mùa giải năm nay quy tụ 9 đội tuyển đến từ Pháp (Paris, Nice, Nancy), Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh, Đức, Brazil và Việt Nam. Trong những năm gần đây, khối Pháp ngữ của Đại học Y Hà Nội liên tục ghi dấu ấn tại các sân chơi quốc tế.