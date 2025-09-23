Đóng

Siêu bão số 9 Ragasa gây mưa lớn, giông lốc diện rộng

Siêu bão số 9 Ragasa có gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17 gây mưa lớn, giông lốc trên diện rộng.

