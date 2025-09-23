Đóng

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

(VTC News) -

Tại cuộc họp ứng phó với bão Ragasa, các chuyên gia đánh giá nhiều khả năng siêu bão Ragasa sẽ giảm cấp mạnh trước khi vào Vịnh Bắc Bộ.

Văn Chương
