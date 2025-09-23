+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam
(VTC News) -
Tại cuộc họp ứng phó với bão Ragasa, các chuyên gia đánh giá nhiều khả năng siêu bão Ragasa sẽ giảm cấp mạnh trước khi vào Vịnh Bắc Bộ.
Văn Chương
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Siêu bão Ragasa và cuộc đua chống bão chưa từng có
12:43 23/09/2025
VTC NEWS TV
Sữa chứa HMO và FOS có tác dụng gì?
12:43 23/09/2025
Dinh dưỡng
Lịch âm 24/9 - Âm lịch hôm nay 24/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 24/9/2025
12:39 23/09/2025
Lịch vạn niên
Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam
12:38 23/09/2025
VTC NEWS TV
Công an triệu tập nam thanh niên đánh thai phụ và hỏi 'biết tao là ai không?'
12:34 23/09/2025
Bản tin 113
Vướng nghi vấn liên quan đến web cá độ, phía Sơn Tùng M-TP nói gì?
12:20 23/09/2025
Sao Việt
'Nam thần vạn người mê' showbiz Việt gây sốc với ngoại hình già nua ở tuổi 44
12:10 23/09/2025
Sao Việt
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/9: Ma Kết thăng hoa, Bọ Cạp ưu phiền
12:07 23/09/2025
Lịch vạn niên
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 24/9/2025: Tuất tài lộc, Hợi cần kiên nhẫn
11:53 23/09/2025
Lịch vạn niên
Siêu bão Ragasa có dấu hiệu suy yếu, tâm mưa tập trung ở loạt tỉnh miền Bắc
11:53 23/09/2025
Thời tiết
Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng bởi siêu bão Ragasa
11:48 23/09/2025
Thị trường
Trực tiếp: Siêu bão Ragasa mạnh nhất năm tiến sát Trung Quốc
11:46 23/09/2025
Thời sự quốc tế
Bạn thân đi du học nhờ chăm sóc người yêu, tôi khổ sở vì trót mê cô ấy
11:45 23/09/2025
Giới trẻ
Visa H-1B là gì, ai đủ điều kiện được cấp visa H-1B ở Mỹ?
11:40 23/09/2025
Thời sự quốc tế
Tưởng nhiệt miệng, không ngờ mắc bệnh lây qua đường tình dục
11:35 23/09/2025
Tin tức
Lột da, suy tủy chỉ sau vài ngày uống nhầm liều thuốc trị bệnh vảy nến
11:34 23/09/2025
Tin tức
Trung Quốc mở thị thực K đón nhân tài toàn cầu từ 1/10
11:31 23/09/2025
Thời sự quốc tế
5 dự án khởi nghiệp gọi vốn thành công tại sự kiện Demo Day - Đại học Trà Vinh
11:30 23/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Hàng vạn người Brazil xuống đường phản đối dự luật ân xá cựu Tổng thống
11:25 23/09/2025
VTC NEWS TV
Vincom Mega Mall Royal Island Hải Phòng ấn định ngày khai trương
11:24 23/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Từ Toán, Tiếng Anh đến Tài chính: VioEdu mở rộng sân chơi toàn diện
11:20 23/09/2025
Giáo dục
Hải Phòng, Hưng Yên ra công điện khẩn ứng phó siêu bão Ragasa
11:05 23/09/2025
Đời sống
Nhận diện nhanh dấu hiệu mẹ bầu dễ có nguy cơ sảy thai
10:55 23/09/2025
Sức khỏe
Siêu bão Ragasa tăng tốc dữ dội trên Biển Đông, hướng về Trung Quốc
10:40 23/09/2025
VTC NEWS TV
Siêu bão số 9 Ragasa gây mưa lớn, giông lốc diện rộng
10:37 23/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng đài 112 sẵn sàng tiếp nhận thông tin sự cố do bão Ragasa
10:27 23/09/2025
Tin nóng
Tin siêu bão Ragasa mới nhất và dự báo thời tiết 10 ngày tới
10:15 23/09/2025
Thời tiết
Quy định mới về chậm, trốn đóng BHXH: Bổ sung chế tài mạnh từ 2025
10:00 23/09/2025
VTC NEWS TV
Ecopark ra mắt The Campus 2: Đại lộ kết nối tương lai tại Vinh
10:00 23/09/2025
Bất động sản
Người đàn ông đột tử khi mua dâm, gia đình kiện cô gái đòi bồi thường
09:59 23/09/2025
Chuyện bốn phương