Siêu bão Ragasa cực mạnh, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Việt Nam

Siêu bão Ragasa (cấp 16), giật trên cấp 17, dự báo tối 22/9 đi vào Biển Đông và dự báo sẽ đổ bộ đất liền nước ta trong ngày 25/9, trọng tâm ở Quảng Ninh-Hà Tĩnh.

