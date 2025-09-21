+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Siêu bão Ragasa cực mạnh, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Việt Nam
(VTC News) -
Siêu bão Ragasa (cấp 16), giật trên cấp 17, dự báo tối 22/9 đi vào Biển Đông và dự báo sẽ đổ bộ đất liền nước ta trong ngày 25/9, trọng tâm ở Quảng Ninh-Hà Tĩnh.
Trang Anh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Mỹ: Phí 100.000 USD chỉ áp dụng cho visa H-1B mới
21:04 21/09/2025
Thời sự quốc tế
Khởi tố vụ án tai nạn làm 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM
20:14 21/09/2025
Bản tin 113
Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/09/2025 tại Đà Nẵng
19:46 21/09/2025
Cần biết
Siêu bão Ragasa cường độ cực đại tương đương Yagi, sẽ đổ bộ đất liền nước ta
19:18 21/09/2025
Thời tiết
Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Man City, vòng 5 Ngoại Hạng Anh hôm nay 21/9
19:00 21/09/2025
Bóng đá Anh
Vượt đèn đỏ theo hiệu lệnh của CSGT có bị phạt nguội không?
18:32 21/09/2025
Hòm thư pháp luật
Dàn mỹ nam 6 múi đóng cảnh vệ, không tặc trong phim về cướp máy bay ở Việt Nam
18:31 21/09/2025
Sao Việt
Giá vàng tăng nhưng người mua vẫn lỗ: Chuyên gia khuyến cáo thế nào?
18:15 21/09/2025
Tin giá vàng
Bão Ragasa vào Biển Đông thành siêu bão, nguy cơ ảnh hưởng đến Bắc Bộ
17:44 21/09/2025
VTC NEWS TV
Siêu bão Ragasa sắp đổ bộ, Philippines và Đài Loan khẩn trương sơ tán người dân
17:25 21/09/2025
Thời sự quốc tế
Đánh thuế giao dịch vàng: Chuyên gia hiến kế tránh ảnh hưởng tài sản của dân
17:06 21/09/2025
VTC NEWS TV
Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
16:52 21/09/2025
Đời sống
Ba đứa trẻ bị ong đốt hơn 80 vết khi theo bà đi làm nương, một bé không qua khỏi
16:30 21/09/2025
Tin tức
Ô tô chạy vào làn khẩn cấp cao tốc, tài xế bị xử phạt
16:11 21/09/2025
Reels
Vietlott 21/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 21/9/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:10 21/09/2025
Xổ số
Ông Zelensky: Không cần thoả thuận hoà bình để kết thúc xung đột với Nga
16:08 21/09/2025
Thời sự quốc tế
Đại học Quốc gia TP.HCM công nhận tín chỉ từ bậc THPT
16:04 21/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Gần 40% phụ nữ Việt gặp rối loạn sinh lý nhưng âm thầm chịu đựng
16:00 21/09/2025
Tư vấn
CSGT Huế giúp thanh niên nghèo tìm lại xe máy sau gần năm mất trộm
15:52 21/09/2025
Tin nóng
Nhân viên đường sắt lao mình cứu người trước mũi tàu hoả
15:30 21/09/2025
Tin nóng
Tin mới nhất về bão Ragasa và dự báo thời điểm miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng
15:15 21/09/2025
Thời tiết
Truy tố cựu Chủ tịch AIC và cựu Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM
15:11 21/09/2025
Pháp đình
Kết quả xổ số Huế hôm nay 21/9/2025 - XSTTH 21/9
15:10 21/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 21/9/2025 - XSKH 21/9
15:10 21/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 21/9/2025 - XSKT 21/9
15:10 21/09/2025
Xổ số miền Trung
XSMT 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 21/9/2025
15:10 21/09/2025
Xổ số miền Trung
Vụ xây nhà nhầm ở TP.HCM: Chủ đất bức xúc, người xây nhầm liên tục thất hứa
15:01 21/09/2025
VTC NEWS TV
Agribank thông tin việc nguyên chủ tịch bị truy nã
14:44 21/09/2025
Tài chính
Nữ sinh ở Đắk Lắk bị 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc hơn 400 triệu đồng
14:44 21/09/2025
Bản tin 113
Bí mật khối tài sản đồ sộ của 'ông bầu' Cao Tiến Đoan
14:38 21/09/2025
VTC NEWS TV