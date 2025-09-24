Đóng

Siêu bão Ragasa 'càn quét' Đài Loan: Nhân chứng kể lại như ngày tận thế

(VTC News) -

Nhân chứng trên đảo Lan Tự (Đài Loan, Trung Quốc) miêu tả khung cảnh như ngày tận thế khi siêu bão Ragasa "càn quét".

LINH NGÂN
