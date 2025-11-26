Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

(VTC News) -

Người đàn ông 67 tuổi họ Đặng ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) gần đây phải đi khám vì đau bụng. Bác sỹ phát hiện một vật thể hình chữ nhật bị ăn mòn, đen thui trong dạ dày của ông. Sau đó, vật này được xác nhận là chiếc bật lửa mà ông đã nuốt chửng trong vụ thách đố do say rượu hồi còn trẻ.

Theo Red Star News, ông Đặng đến bệnh viện và than phiền với bác sỹ là bị đầy hơi và đau bụng cả tháng trời. Ban đầu, ông nghĩ mình bị viêm dạ dày - ruột, nhưng thuốc không có tác dụng, và ông luôn cảm thấy đau dù nằm thẳng hay nằm nghiêng.

Các bác sỹ thăm khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán và trong quá trình nội soi dạ dày, họ phát hiện một vật lạ có bề mặt nhẵn, phủ đầy chất đen thối rữa, nằm sâu trong dạ dày người bệnh. Những nỗ lực lấy nó ra bằng kẹp đều thất bại vì bác sỹ không tìm được điểm tựa.

Khi ông Đặng tỉnh lại sau cuộc gây mê, bác sỹ hỏi ông có nuốt phải vật lạ nào không. Bệnh nhân suy nghĩ rất lâu rồi mới nhớ một sự việc xảy ra hơn 30 năm trước, khoảng mùa hè năm 1991 hoặc 1992. Sau khi uống rượu say, ông Đặng và một người bạn thách nhau xem ai dám nuốt một trong những chiếc bật lửa tinh xảo trên bàn.

Cả hai người đàn ông say khướt lần lượt nuốt bật lửa. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, ông Đặng không nghĩ nhiều về chuyện đó, nghĩ rằng chiếc bật lửa sẽ tự đào thải ra ngoài.

Trong nhiều thập kỷ, ông chỉ thỉnh thoảng bị đau bụng và không hề nghi ngờ là có bất cứ liên quan nào đến sự việc trên; gia đình cũng hoàn toàn không hay biết chuyện chiếc bật lửa.

Sau khi đội ngũ y tế xác nhận dị vật là bật lửa, họ bắt đầu thảo luận về phương pháp xử lý tối ưu. Việc mổ nội soi có thể loại bỏ nó, nhưng độ xâm lấn khá cao; vì thế bác sỹ Tiêu – Phó trưởng khoa - đề xuất phương pháp lấy dị vật có mức xâm lấn tối thiểu với sự “chỉ đường” của thiết bị nội soi.

Do bề mặt nhẵn của dị vật gây khó khăn cho việc cầm nắm, ông quyết định sử dụng vật "giống bao cao su" để bao bọc hoàn toàn chiếc bật lửa trước khi kéo nó ra. Họ lấy ra vật thể dài khoảng 7cm, bề ngoài phủ một lớp vật chất đen đang phân hủy nhưng cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn, và một ít chất lỏng (gas) vẫn còn bên trong nên bật lửa này vẫn có thể sử dụng.

Các bác sỹ giải thích rằng vỏ bật lửa thông thường được làm bằng nhựa polypropylene hoặc nhựa ABS, có khả năng chống axit cao và chịu được sự ăn mòn của axit dạ dày. Kích thước bật lửa tương đối lớn, không thể đi qua môn vị (điểm thoát ra khỏi dạ dày) nên nó bị kẹt ở đó trong nhiều năm.

Họ đặc biệt cảnh báo rằng việc nuốt phải dị vật như đồng xu, hạt nam châm và pin không phải là hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Nếu vô tình nuốt phải dị vật, bệnh nhân cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Các bác sỹ khuyến cáo tuyệt đối đừng bao giờ bắt chước hành vi nguy hiểm như nuốt bật lửa vì trong đó có khí butan, có thể rò rỉ vào dạ dày, gây ăn mòn, thủng dạ dày, thậm chí tử vong.