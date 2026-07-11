Sau gần 30 năm 'đắp chiếu', công viên hơn 1.250 tỷ đồng ở Hà Nội sắp hồi sinh

Từng nhiều năm nằm trong quy hoạch nhưng chậm triển khai, dự án Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông đang có những chuyển động mới sau gần ba thập kỷ. Với tổng vốn đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng từ ngân sách TP Hà Nội, công trình được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong năm 2027, trở thành một trong những công viên đô thị quy mô lớn của Thủ đô.
Theo quy hoạch, dự án nằm trên địa bàn các phường Hà Đông và Kiến Hưng. Đây là khu đất đã được quy hoạch từ nhiều năm trước nhưng liên tục chậm tiến độ, khiến không ít người dân kỳ vọng rồi lại thất vọng sau nhiều lần bị lỡ hẹn.
Sau thời gian dài gần như "án binh bất động", dự án đang có những bước chuẩn bị để tái khởi động. Khi hoàn thành, công trình không chỉ bổ sung không gian xanh cho khu vực phía Tây Hà Nội mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo quy hoạch.
Theo phương án đầu tư, dự án có tổng mức vốn hơn 1.250 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Với quy mô lớn, công viên được định hướng trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí và luyện tập thể thao của người dân, đồng thời tạo thêm điểm nhấn về cảnh quan cho khu vực.
Hiện nay, một phần diện tích thuộc dự án đang được sử dụng làm nơi tập kết tạm thời đất đào từ các dự án hồ điều hòa nằm trong dự án chống ngập khẩn cấp của Hà Nội. Việc tận dụng quỹ đất chưa triển khai được đánh giá là giải pháp phù hợp, vừa giảm chi phí vận chuyển, vừa hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng đang được thành phố ưu tiên thực hiện.
Theo thiết kế, hạng mục quan trọng nhất của dự án là hồ điều hòa trung tâm với diện tích mặt nước hơn 35ha. Không chỉ tạo cảnh quan, hồ còn có chức năng điều tiết nước mưa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa của khu vực ngày càng tăng.
Bên cạnh hồ điều hòa, công viên sẽ được đầu tư 19 khu chức năng khác nhau. Trong đó có quảng trường văn hóa, quảng trường nhạc nước, khu dã ngoại, hệ thống đường dạo ven hồ, khu thể thao ngoài trời cùng nhiều không gian phục vụ các hoạt động cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi và rèn luyện sức khỏe của người dân.
Đến nay, phần diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cùng hệ thống hàng rào và cổng ra vào đã được bàn giao cho đơn vị quản lý để chuẩn bị thực hiện các hạng mục tiếp theo.
Theo chủ đầu tư, đơn vị đang tiếp tục rà soát các thủ tục pháp lý, xử lý những tồn tại kéo dài trong nhiều năm và hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Sau khi hoàn tất thủ tục và có mặt bằng sạch, dự án sẽ được triển khai đồng bộ, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.