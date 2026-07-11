Sau CSR Day 2026, Movie Legend tiếp tục lan tỏa giá trị tích cực tại Bắc Kạn

(VTC News) -

Ngày 15/4/2026, đội ngũ Movie Legend đã gặp gỡ thầy cô, giao lưu cùng các em nhỏ để hiểu rõ hơn điều kiện học tập và sinh hoạt tại điểm trường vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Trong chuyến đi, Movie Legend trao tặng gạo, sữa, mì tôm, sách vở, đồ dùng học tập và giường lưới cho các em, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Movie Legend trao hơn 100 phần quà cho các em học sinh khó khăn trong khuôn khổ dự án "200K/Tuần Tử Tế" tại điểm trường Bình Trung, thôn Khuổi Đẩy (Bắc Kạn)

Không dừng lại ở đó, ba thành viên của Movie Legend tiếp tục ở lại Khuổi Đẩy 7 ngày để cùng sinh hoạt với người dân và các em nhỏ. Mỗi khi phát hiện nhu cầu thiết thực, đội ngũ chủ động bổ sung ngay, thay vì chờ những chương trình thiện nguyện tiếp theo. Cách làm này giúp các hỗ trợ đến đúng nhu cầu thực tế của người dân và các em nhỏ vùng cao.

Với Movie Legend, “dấu ấn tích cực” không chỉ là sự ghi nhận mà cần được tiếp nối bằng những hành động hướng đến nhu cầu thực tế của cộng đồng. Chuyến đi đến Khuổi Đẩy vừa là hoạt động trao tặng, vừa là cơ hội để đội ngũ lắng nghe, sẻ chia và hiểu hơn cuộc sống của trẻ em vùng cao.

Từ sân khấu TikTok Shop CSR Day đến Khuổi Đẩy, hành trình ấy nối dài tinh thần sẻ chia bằng những việc làm cụ thể. Những phần quà, cuộc trò chuyện cùng thầy cô và nụ cười của các em nhỏ trở thành minh chứng cho giá trị mà Movie Legend mong muốn lan tỏa.