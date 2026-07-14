Sáng đo huyết áp, chiều tập yoga, người già Hà Nội sống vui ở 'ngôi nhà thứ hai'

(VTC News) -

Mỗi sáng, bà Nguyễn Thị Múi (82 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội) không còn bắt đầu ngày mới trong căn nhà vắng. Thay vào đó, bà có lịch trình quen thuộc, được con trai đưa đến cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày phường Long Biên tại điểm trạm y tế Thạch Bàn.

Ngày mới của bà bắt đầu bằng việc kiểm tra huyết áp, rà soát thuốc đang sử dụng, tập dưỡng sinh và trò chuyện cùng những người bạn cùng tuổi. Đến buổi chiều, căn phòng sinh hoạt chung lại rộn ràng tiếng cười với những bài tập yoga, những ván cờ tướng, tiếng hát karaoke và những câu chuyện xoay quanh sức khỏe, gia đình, cuộc sống.

“Ở nhà một mình nhiều lúc buồn, đến đây vui hơn vì có người trò chuyện, có hoạt động để tham gia. Tôi thấy tinh thần thoải mái hơn”, bà Múi chia sẻ.

Mỗi sáng, các cụ được đo huyết áp, rà soát thuốc.

Với bà Trần Kim Chi (76 tuổi, phường Phúc Lợi), mong muốn lớn nhất ở tuổi xế chiều là có đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống. Sau hơn một tháng tham gia các hoạt động tại cơ sở, bà nhận thấy cơ thể dẻo dai hơn, những cơn đau nhức xương khớp giảm bớt. “Có lịch sinh hoạt, có người cùng tập luyện nên tôi thấy mình vui vẻ hơn”, bà Chi nói.

Còn bà Vũ Thị Khang (80 tuổi, phường Bồ Đề) gần như không bỏ buổi tập nào. Theo bà, duy trì vận động mỗi ngày giúp cơ thể khỏe hơn và tinh thần cũng vui vẻ hơn. Ở đây, bà cũng có thêm những người bạn mới, từ những người xa lạ, các cụ dần trở thành bạn bè. Họ cùng chia sẻ về sức khỏe, con cháu, những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Lời giải cho bài toán chăm sóc người cao tuổi trong đô thị

ThS.BS Nguyễn Khắc Thúy - Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên cho biết, cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi phường Long Biên được tổ chức theo mô hình “sáng đi - chiều về”, không lưu trú qua đêm. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên trên địa bàn Hà Nội, hướng tới chăm sóc người cao tuổi toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

“Người cao tuổi không chỉ cần được điều trị khi mắc bệnh, mà còn cần được duy trì vận động, giao tiếp xã hội và có môi trường sống tích cực để nâng cao chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Thúy nói.

Ngay khi đến cơ sở vào buổi sáng, người cao tuổi được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe ban đầu như đo huyết áp, nhịp tim, theo dõi bệnh nền, rà soát thuốc đang sử dụng.

Sau đó, các cụ tham gia nhiều hoạt động phù hợp với lứa tuổi như tập dưỡng sinh, vận động nhẹ, tập thiết bị ngoài trời, yoga, các bài tập phòng ngừa té ngã; xen kẽ là các hoạt động rèn luyện trí nhớ như chơi cờ, đọc sách, giao lưu văn nghệ.

Bữa trưa tại cơ sở cũng được xây dựng theo hướng khoa học, phù hợp với người cao tuổi, đặc biệt những người mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Buổi chiều, các cụ tiếp tục tập phục hồi chức năng, yoga và các bài tập chống ngã theo chương trình của tổ chức JICA (Nhật Bản). Cơ sở còn có phòng y học cổ truyền phục vụ ngâm chân, xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu.

Các hoạt động giải trí người cao tuổi rất thích thú tham gia.

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, điểm đặc biệt của mô hình là người cao tuổi vừa được chăm sóc sức khỏe chuyên môn, vừa có thể duy trì cuộc sống cùng gia đình thay vì phải rời xa môi trường quen thuộc.

“Giá trị cốt lõi của mô hình không chỉ là theo dõi sức khỏe mỗi ngày, mà còn giúp người cao tuổi kéo dài những năm tháng sống khỏe, sống độc lập, có niềm vui và sự gắn kết với cộng đồng”, bác sĩ Thúy nhấn mạnh.

Sau hơn một tháng hoạt động, cơ sở đón hơn 280 lượt người đến tham quan, trải nghiệm; có 18 người đăng ký sinh hoạt thường xuyên, thực hiện 280 lượt theo dõi sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và tổ chức nhiều buổi luyện tập dưỡng sinh, yoga.

Hiện cơ sở có 17 nhân sự được huy động từ các bộ phận chuyên môn, gồm nhân viên y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, giáo viên yoga và cộng tác viên. Cơ sở cũng kết nối trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để hỗ trợ xử lý những tình huống cần can thiệp y tế.

Sau hơn một tháng triển khai, cơ sở đón hơn 280 lượt người đến tham quan, trải nghiệm; có 18 người đăng ký sinh hoạt thường xuyên, thực hiện 280 lượt theo dõi sức khỏe, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và tổ chức nhiều buổi luyện tập dưỡng sinh, yoga.

Cơ sở hiện có 17 nhân sự được huy động từ các bộ phận chuyên môn, gồm nhân viên y tế, điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, giáo viên yoga và cộng tác viên. Đồng thời, cơ sở kết nối trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để hỗ trợ xử lý các tình huống cần can thiệp y tế.

Các cụ được chăm sóc, bấm huyệt thư giãn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên, việc xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở.

Phường Long Biên hiện có hơn 8.700 người cao tuổi, chiếm khoảng 13% dân số; gần 6.000 người mắc các bệnh mạn tính cần được theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhiều gia đình thay đổi mô hình sinh hoạt, con cháu bận rộn với công việc, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng ngày càng trở nên rõ nét.

“Người cao tuổi cần được chăm sóc sức khỏe, nhưng đồng thời cũng cần được kết nối, giao lưu và duy trì sự độc lập trong cuộc sống”, ông Hà cho biết.

Từ những buổi sáng bắt đầu bằng việc đo huyết áp đến những buổi chiều đầy tiếng cười và âm nhạc, “ngôi nhà thứ hai” ở Long Biên đang mở ra một cách tiếp cận mới trong chăm sóc người cao tuổi để tuổi già không chỉ được chăm sóc, mà còn được sống vui, sống khỏe và trọn vẹn hơn.