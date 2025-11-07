Đóng

Sản phẩm giảm cân của 'Ngân Collagen' vẫn bán tràn lan bất chấp cảnh báo

(VTC News) -

Dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần nhưng đến ngày 6/11, trên các sàn thương mại, nhiều sản phẩm của Ngân Collagen vẫn được rao bán tràn lan.

Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới