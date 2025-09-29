Saigon Co.op tung gói bình ổn giá thiết yếu, giảm giá thực phẩm đến 33%

(VTC News) -

Ngay khi bão số 10 (Bualoi) tiến Bắc Trung Bộ mang theo hoàn lưu mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, Saigon Co.op - với kinh nghiệm ứng phó thiên tai và chiến lược dự báo rủi ro trước đó - đã khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó toàn diện: Tăng tốc dự trữ hàng hóa, giảm giá mạnh thực phẩm thiết yếu và mở điểm hỗ trợ cộng đồng ngay tại các siêu thị ở vùng bão.

Các lương thực, thực phẩm thiết yếu được Saigon Co.op chuẩn bị dồi dào.

Ứng phó từ sớm – Tăng tốc trữ hàng

Ghi nhận sáng ngày 29/9, tại nhiều điểm bán thuộc Saigon Co.op nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 10 như Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Thanh Hóa, Co.opmart Đồng Hới, Co.opmart Quảng Trị và các cửa hàng Co.op Food, cơ sở vật chất bên ngoài bị tác động nhất định do mưa bão.

Tuy nhiên, ngay trong buổi sáng, đội ngũ cán bộ nhân viên đã nhanh chóng thu dọn, gia cố và khắc phục hiện trường, nhờ đó hoạt động bên trong siêu thị diễn ra ổn định. Các quầy kệ vẫn đầy đủ gạo, mì, sữa, rau xanh, thịt cá, nước uống cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu khác, đảm bảo nhu cầu mua sắm an toàn và thuận tiện cho người dân.

Kết quả này có được nhờ công tác chuẩn bị từ ngày 27/9, khi bão số 10 còn ngoài khơi, Saigon Co.op đã tăng tốc nhập hàng và dự trữ lượng nhu yếu phẩm gấp 2 – 3 lần bình thường.

Các nhóm hàng thiết yếu gồm gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn – nấu chín, sữa, nước uống đóng chai, mì gói và đồ ăn liền đã được ưu tiên bổ sung. Hệ thống kho lạnh, kho trung chuyển và mạng lưới logistics toàn quốc được đặt trong tình trạng “trực chiến” để đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tục.

Hiện tại, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống đồng loạt trở thành những “kho dự trữ vệ tinh”, phối hợp chặt chẽ cùng trung tâm phân phối để kịp thời điều tiết nguồn hàng. Hàng hóa được tăng cường từ cả hai đầu Nam – Bắc: xe chi viện xuất phát từ các tỉnh phía Nam và Hà Nội liên tục vận chuyển hàng hóa về khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; trong khi tại các tỉnh lân cận vùng tâm bão, lượng hàng dự trữ cũng đã sẵn sàng để chi viện khi cần.

Nguồn cung được bổ sung liên tục, đồng thời áp dụng mức giảm 15-20% nhằm giữ giá ổn định.

Trợ giá thiết thực – san sẻ gánh nặng cùng người dân

Song song với việc bảo đảm nguồn cung, Saigon Co.op triển khai các chương trình trợ giá để san sẻ chi tiêu với người tiêu dùng. Các mặt hàng thực phẩm tiện dụng như mì gói, đồ hộp, bánh mì, xúc xích…được giảm sâu đến 33%, đi kèm chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Mua 2 tặng 1”.

Riêng nhóm hàng rau xanh, củ, quả - mặt hàng thường biến động mạnh trong mưa bão - Saigon Co.op đã phối hợp với các nhà vườn, hợp tác xã để bổ sung nguồn cung liên tục, đồng thời giảm thêm từ 15 – 20% nhằm đảm bảo mức giá bình ổn, giúp người dân an tâm tích trữ. Các mặt hàng thịt heo, thịt gà, thịt ếch, tôm, trứng… cũng được điều chỉnh giảm bình quân 10%, tạo điều kiện để người dân chuẩn bị dự trữ với chi phí hợp lý.

Nhanh chóng khắc phục sự cố sau bão để duy trì hoạt động và phục vụ khách hàng an toàn.

Cam kết đồng hành cùng cộng đồng

Mỗi siêu thị, cửa hàng trực thuộc Co.op còn được quán triệt tăng cường biện pháp an toàn: Sắp xếp khu vực trưng bày riêng cho hàng dự trữ thiết yếu, thường xuyên châm đầy kệ hàng, gia cố cơ sở vật chất và bố trí lối đi thoáng để người dân an toàn khi mua sắm.

Đặc biệt, siêu thị của Saigon Co.op tại khu vực tâm bão như Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Thanh Hóa còn được bố trí thành điểm hỗ trợ khẩn cấp: Mở cửa sẵn sàng đón người dân đến trú ẩn trong những giờ phút khẩn cấp, cung cấp miễn phí nước uống, khu vực nghỉ ngơi, hỗ trợ điện sạc cho các thiết bị di động để người dân duy trì kết nối liên lạc, đảm bảo an toàn trong lúc chờ bão đi qua.

Quầy rau xanh tại hệ thống siêu thị Co.opmart luôn dồi dào, giá cả bình ổn trong cao điểm bão Bualoi, giúp người dân yên tâm dự trữ thực phẩm tươi sống.

Dịch vụ giao hàng tận nơi cũng được tăng cường, người dân có thể truy cập vào cửa hàng trực tuyến https://cooponline.vn; số điện thoại hotline 1900555568, hoặc số zalo của từng siêu thị để được hướng dẫn đặt hàng và nhận hàng ngay tại nhà, hạn chế tối đa rủi ro đi lại trong mưa bão.

Đội ngũ nhân viên siêu thị cùng lực lượng cứu hộ nội bộ được phân công trực 24/24 để duy trì hoạt động tối thiểu trong mọi tình huống, đảm bảo không để người dân rơi vào thiếu thốn hàng thiết yếu.

Saigon Co.op đảm bảo nguồn cung ứng và triển khai nhiều hỗ trợ thiết thực cho người dân tại vùng chịu ảnh hưởng.

Với mạng lưới rộng khắp và sự chuẩn bị bài bản, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa tiêu dùng an toàn” cho hàng triệu gia đình Việt dù là trong công tác bình ổn tiêu dùng hay trong thiên tai bão lũ, chung tay giúp người dân vượt bão an toàn và thiết thực.

