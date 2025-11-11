Saigon Co.op ký hợp tác chiến lược với Hiệp hội Quản lý ATTP Nhật Bản

(VTC News) -

Ngày 11/11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) - nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam - chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM).

Đại diện JFSM và Saigon Coop ký kết thỏa thuận hợp tác.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuẩn hóa quốc tế hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, góp phần nâ ng tầm hàng Việt trên thị trường khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững của Saigon Co.op.

Ông Dương Minh Quang - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - phát biểu tại sự kiện.

Thúc đẩy tiêu chuẩn quốc tế trong chuỗi cung ứng hàng Việt

Thông qua thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai Bộ tiêu chuẩn JFS - hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được công nhận rộng rãi tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á - đến hơn 200 nhà cung cấp của Saigon Co.op trong lĩnh vực thực phẩm. Mục tiêu là nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng hàng hóa theo chuẩn quốc tế, đảm bảo hàng hóa minh bạch, an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, hợp tác còn tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực kiểm soát chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất - kinh doanh, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời quảng bá mô hình quản trị tiên tiến JFS thông qua các hoạt động giao thương giữa các quốc gia hợp tác cùng JFSM và Saigon Co.op.

Ông Lê Minh Hải – Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM - phát biểu tại chương trình.

Tại lễ ký kết, ông Lê Minh Hải - Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM - phát biểu: “Chiến lược của chúng tôi là đảm bảo người dân được tiếp cận thực phẩm an toàn, chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng. Với kinh nghiệm và uy tín của Hiệp hội JFSM, tôi tin Saigon Co.op sẽ góp phần hình thành các quy chuẩn cụ thể, hướng đến chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân TP.HCM và cả nước”.

Ông Ichiro Abe - Đại diện Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản - chia sẻ: “An toàn thực phẩm vượt qua mọi biên giới, là yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe và niềm tin người tiêu dùng. Mối quan hệ hợp tác giữa JFSM và Saigon Co.op là bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chuẩn an toàn thực phẩm tại khu vực châu Á”.

Ông Masanori Kotani - Chủ tịch JFSM - nhấn mạnh: “Saigon Co.op là đối tác tiêu biểu tại Việt Nam với cam kết mạnh mẽ về chất lượng và an toàn thực phẩm. Chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hội nhập quốc tế và nâng tầm chuẩn mực an toàn thực phẩm tại Việt Nam”.

Ông Masanori Kotani – Chủ tịch Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản (JFSM) - chia sẻ tại chương trình.

Saigon Co.op - tiên phong chuẩn hóa chất lượng, vì người tiêu dùng Việt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Minh Quang - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op - chia sẻ: “Hơn 35 năm phát triển, Saigon Co.op luôn đặt chất lượng và an toàn thực phẩm làm ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi vận hành theo tiêu chuẩn ISO, đầu tư hệ thống kiểm nghiệm tại điểm bán, phòng thí nghiệm và xe kiểm nghiệm lưu động để đảm bảo chất lượng xuyên suốt”.

Hiện nay, Saigon Co.op sở hữu đội ngũ hơn 200 nhân sự chuyên trách trong công tác kiểm soát chất lượng toàn hệ thống, phối hợp chặt chẽ với các trung tâm kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế và cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thường xuyên cập nhật quy định, kiểm tra và giám sát tuân thủ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng hành cùng nhà cung cấp qua các chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành VietGAP, GLOBALG.A.P, truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy hợp tác minh bạch, bền vững trong toàn chuỗi.

Việc ký kết hợp tác với Hiệp hội JFSM đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược chuẩn hóa chất lượng của Saigon Co.op. Thông qua hợp tác này, Saigon Co.op sẽ chuẩn hóa và vận hành hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng, tăng cường đào tạo nhân sự chuyên môn, ứng dụng công nghệ trong kiểm soát và truy xuất nguồn gốc, hướng đến chuỗi cung ứng minh bạch, đồng bộ và bền vững.

Hai bên cũng đặt mục tiêu xây dựng bộ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm riêng cho hệ thống Saigon Co.op, góp phần nâng chuẩn hàng Việt và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Saigon Co.op - tặng hoa cảm ơn ông Lê Minh Hải - Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM.

Hướng tới tương lai bền vững của hàng Việt

Với tầm nhìn trở thành nhà bán lẻ tiên phong về chất lượng, an toàn và trách nhiệm xã hội, Saigon Co.op không ngừng đổi mới và chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành, từ sản xuất - cung ứng đến điểm bán, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Bước hợp tác cùng Hiệp hội JFSM không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp bán lẻ dẫn đầu của Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Saigon Co.op trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.