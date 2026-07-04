Sắc vóc 'mỹ nhân trăm tỷ' đóng vai người tình vua Bảo Đại

Chia sẻ về vai diễn, Trâm Anh cho biết cô phải học rất nhiều những kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là một vai diễn rất khác với nữ diễn viên ngoài đời.