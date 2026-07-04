Sắc vóc 'mỹ nhân trăm tỷ' đóng vai người tình vua Bảo Đại

Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" vừa công bố dàn diễn viên chính. Bên cạnh Tăng Thanh Hà, Trâm Anh là cái tên được quan tâm không kém khi đảm nhận vai Lý Lệ Hà. Đây được xem là một vai diễn hấp dẫn và cũng nhiều thử thách với nữ diễn viên.
Chia sẻ về vai diễn, Trâm Anh cho biết cô phải học rất nhiều những kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là một vai diễn rất khác với nữ diễn viên ngoài đời.
Thời gian qua, Trâm Anh là diễn viên nữ được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất săn đón. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt, Trâm Anh đang khẳng định vị thế trong dàn diễn viên thế hệ mới.
Sinh năm 1996, Trâm Anh từng là cái tên nổi bật trong giới người mẫu. Năm 2018, cô giành giải Á quân cuộc thi The Face Vietnam.
Nhờ bước đệm này, người đẹp bắt đầu hoạt động với vai trò người mẫu, tham gia gameshow và dần lấn sân sang con đường diễn xuất.
Trâm Anh từng góp mặt với vai phụ ở một số web-drama. Đến năm 2021, nữ diễn viên mới gây chú ý khi hóa thân thành nhân vật tiểu tam trong bộ phim truyền hình "Cây táo nở hoa".
Năm 2025, Trâm Anh gây ấn tượng mạnh với vai Nhàn - một tiếp viên hàng không xinh đẹp, gan dạ trong "Tử chiến trên không". Cô được khán giả đánh giá rất cao bởi nét diễn chân thật và rất chuyên nghiệp. Bộ phim cũng giúp Trâm Anh ghi tên vào danh sách dàn "mỹ nhân trăm tỷ" của màn ảnh Việt.
Dù chiều cao chỉ khoảng 1m62, song cô vẫn ghi điểm nhờ vóc dáng cân đối. Gương mặt thanh tú với các đường nét cân đối, nụ cười rạng rỡ giúp Trâm Anh gần như “không có góc chết” trước ống kính.
Chính sự biến hóa linh hoạt trong phong cách và thần thái đã khiến cô trở thành một trong những gương mặt người mẫu ảnh, quảng cáo được nhiều thương hiệu và khán giả yêu thích.
Ngoài "Hoàng hậu cuối cùng", Trâm Anh cũng sẽ xuất hiện trong phim "Mật mã Đông Dương", đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn... Dự án phim lịch sử này cũng dự kiến phát hành vào năm 2027.