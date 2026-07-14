Rita Võ kỷ niệm 20 năm hợp tác cùng Kohler, công bố chiến lược đầu tư đa ngành

(VTC News) -

Tại sự kiện kỷ niệm, ông Võ Mậu Quốc Triển – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rita Võ - công bố lộ trình chiến lược 10 năm tới, với nhiều dự án bất động sản trọng điểm và nhà máy Rita Võ Wood – dây chuyền chuyên sản xuất và cung cấp hệ giải pháp vật liệu gỗ công nghiệp toàn diện.

Đây là bước tiến đánh dấu kỷ nguyên dịch chuyển toàn diện của Rita Võ: từ thương mại sang sản xuất, từ cung cấp vật tư sang phát triển bất động sản và tự chủ sở hữu thương hiệu, kiến tạo tương lai bền vững và đóng góp thiết thực cho nền kinh tế trong nước.

Tập đoàn Rita Võ kỷ niệm 20 năm hợp tác chiến lược cùng Kohler.

Định hướng tương lai này sẽ được triển khai với sự đồng hành của thế hệ lãnh đạo mới là ông Võ Tiến Đạt trong vai trò kế thừa ban điều hành. Bước đi này là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết dài hạn của Rita Võ cho hành trình sắp tới.

Sự kiện cũng là dịp để hai tập đoàn tri ân các đối tác đã đồng hành trong nhiều năm qua, các kiến trúc sư, nhà thầu và các cơ quan truyền thông. Rita Võ và Kohler cam kết tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn kết, gia tăng niềm tin cho những chiến lược phát triển tiếp theo.