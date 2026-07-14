Ra máu suốt 3 tháng, phát hiện thai 16 tuần kèm biến chứng nguy hiểm

(VTC News) -

Ra máu âm đạo kéo dài suốt ba tháng nhưng nghĩ chỉ là rối loạn kinh nguyệt, người phụ nữ 41 tuổi chỉ phát hiện mình mang thai khi thai khoảng 16 tuần. Kết quả thăm khám sau đó còn cho thấy chị mắc rau tiền đạo trung tâm kèm nghi ngờ rau cài răng lược - một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm nhất.

Người phụ nữ 41 tuổi, Phú Thọ đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec vì tình trạng ra máu âm đạo lượng ít, màu đỏ nâu kéo dài liên tục khoảng ba tháng. Do chu kỳ kinh nguyệt vốn không đều, chị hoàn toàn không nghĩ mình mang thai. Chỉ một tuần trước khi đến bệnh viện, trong lần siêu âm tại một phòng khám địa phương, chị mới bất ngờ biết thai khoảng 16 tuần tuổi.

Lo lắng vì mang thai ở tuổi 41, lại kèm tình trạng ra máu không rõ nguyên nhân, chị đi kiểm tra chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân có tiền sử sản khoa PARA 2012 (tức từng sinh mổ hai lần và có một lần thai lưu). Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ gặp các biến chứng bất thường về bánh rau. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định siêu âm thai 4D kết hợp siêu âm đầu dò âm đạo.

Phụ nữ mang thai, đặc biệt thuộc nhóm nguy cơ cao, nếu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo dù ít, màu đỏ nâu hay không kèm đau bụng cũng không nên chủ quan. (Ảnh minh hoạ)

Kết quả cho thấy thai nhi phát triển tương ứng 16 tuần 4 ngày, chưa phát hiện bất thường về hình thái. Tuy nhiên, bánh rau bám mặt trước tử cung, dày hơn bình thường, nhu mô không đồng nhất. Mép dưới bánh rau che kín hoàn toàn lỗ trong cổ tử cung, phù hợp với chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm.

Đáng chú ý, hình ảnh siêu âm ghi nhận mất ranh giới bình thường giữa bánh rau và cơ tử cung, thành cơ tử cung mỏng rõ rệt, xuất hiện nhiều xoang mạch trong bánh rau. Siêu âm Doppler màu còn phát hiện tình trạng tăng sinh mạch máu mạnh ở vùng tiếp giáp giữa tử cung và bàng quang.

Từ các dấu hiệu này, bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị rau tiền đạo trung tâm kèm nghi ngờ rau cài răng lược khi thai mới 16 tuần 4 ngày. Sau khi được tư vấn, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa sản để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Theo bác sĩ, rau cài răng lược là tình trạng các gai nhau bám quá sâu vào thành tử cung, có thể xuyên qua lớp cơ tử cung, thậm chí lan sang bàng quang hoặc các cơ quan lân cận. Sau sinh, bánh nhau không thể bong tự nhiên, làm tăng nguy cơ băng huyết nặng, đe dọa tính mạng sản phụ.

Tùy mức độ xâm lấn, bệnh được chia thành ba thể gồm placenta accreta (gai nhau bám sát vào cơ tử cung), placenta increta (gai nhau xâm nhập sâu vào lớp cơ) và placenta percreta - thể nặng nhất khi gai nhau xuyên qua thành tử cung và xâm lấn các cơ quan xung quanh.

Các bác sĩ cho biết rau cài răng lược thường được phát hiện ở giai đoạn muộn của thai kỳ. Việc nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ ngay từ tuần thai thứ 16 giúp bác sĩ chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, xử trí, giảm nguy cơ tai biến cho cả mẹ và thai nhi.

Những thai phụ có nguy cơ cao gồm người từng sinh mổ, có rau tiền đạo, phụ nữ mang thai trên 35 tuổi, sinh nhiều lần hoặc có tiền sử nạo hút thai, phẫu thuật bóc u xơ hay can thiệp trên tử cung.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt thuộc nhóm nguy cơ cao, nếu xuất hiện tình trạng ra máu âm đạo dù ít, màu đỏ nâu hay không kèm đau bụng cũng không nên chủ quan. Việc đến cơ sở y tế để siêu âm đánh giá vị trí bánh rau từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện rau tiền đạo và rau cài răng lược, từ đó giảm nguy cơ biến chứng sản khoa nguy hiểm.