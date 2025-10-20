Ra mắt liên minh Deliver-E thúc đẩy giao hàng không phát thải

(VTC News) -

Mới đây các nền tảng giao đồ ăn và hàng tạp hóa lớn như Uber, DoorDash, Swiggy, Zomato, Wolt, iFood, Mr D và Delivery Hero đã cùng nhau thành lập liên minh Deliver-E nhằm chuyển đổi sang phương tiện giao hàng không phát thải trên toàn cầu.

Các thành viên của liên minh hoạt động tại 96 quốc gia và thực hiện khoảng 6 tỷ lượt giao hàng mỗi năm. Mục tiêu việc thành lập liên minh là đẩy nhanh việc sử dụng xe điện, xe đạp và các phương tiện không phát thải để mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

Tài xế giao hàng bằng xe máy điện – biểu tượng cho xu hướng giao hàng không phát thải đang lan rộng toàn cầu. (Nguồn: Vecteezy)

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) sẽ đảm nhận vai trò thư ký liên minh, hỗ trợ nghiên cứu, truyền thông và thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Các đối tác liên kết gồm ClimateWorks Foundation, chính phủ Hà Lan và Prosus.

Việc chuyển sang phương tiện không phát thải giúp giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn đô thị, giảm khí thải nhà kính, tiết kiệm chi phí và tạo việc làm trong nền kinh tế xanh. Nghiên cứu cho thấy xe điện có thể giảm chi phí giao hàng chặng cuối tới 25% và giảm phát thải gần 90%.

Từ bữa ăn đến bưu kiện – mỗi chuyến giao hàng xanh là một bước tiến vì môi trường. (Nguồn: Wolt)

Doanh số thương mại điện tử toàn cầu đạt 25 nghìn tỷ USD vào năm 2021, kéo theo nhu cầu giao hàng tăng mạnh. Giao hàng tận nhà ngày càng tăng đang tạo ra áp lực vận hành mới cho cả các thành phố và doanh nghiệp. Một đánh giá của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng nếu không có những thay đổi trong cách các thành phố và công ty quản lý hậu cần chặng cuối, lượng khí thải giao hàng đô thị sẽ tăng hơn 30% tại 100 thành phố hàng đầu trên toàn cầu.

Áp lực này sẽ làm tăng tắc nghẽn giao thông khoảng 14%, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe khoảng 12% và tăng thêm khoảng năm phút cho việc đi lại hàng ngày. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy giao hàng có thể chiếm tới một nửa lượng khí thải của ngành giao thông vận tải tại các thành phố vào năm 2030.

Kỳ vọng của người tiêu dùng cũng đang thay đổi song song, khi mọi người ngày càng coi trọng việc vận chuyển hàng hóa bằng xe không phát thải: Các đánh giá độc lập cho thấy hơn 70% người mua sắm ưa chuộng các lựa chọn giao hàng bền vững.

Deliver-E cam kết chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập mạng lưới chuyên gia và phối hợp với các bên liên quan như nhà hoạch định chính sách, nhà sản xuất thiết bị, công ty công nghệ và nhà đầu tư để vượt qua các rào cản triển khai.