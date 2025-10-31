Ra mắt hai dòng sản phẩm sữa Úc cao cấp tại thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Thương hiệu mới thuộc liên doanh quốc tế ViPlus Nutritional Australia, do Nutifood - công ty dinh dưỡng 25 năm tại Việt Nam và ViPlus Dairy - công ty dinh dưỡng hơn 130 năm tuổi của Úc đồng sáng lập vào tháng 5/2025.

Sản phẩm mới được kiến tạo bởi Nutifood và ViPlus Dairy, bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Australia. Bên cạnh đó, sản phẩm được phát triển dựa trên triết lý “thuận tự nhiên”, sử dụng nguồn đạm A2 hữu cơ quý hiếm, thân thiện với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Theo Metrix Consulting, sữa A2 hữu cơ chỉ chiếm 0,014% tổng sản lượng sữa bò toàn cầu.

Với cam kết tối thiểu 75% nguồn dinh dưỡng được tinh tuyển từ bò A2 thuần chủng, chăn thả tự nhiên tại Gippsland, không sử dụng hormone tăng trưởng, kháng sinh hay thức ăn biến đổi gene, sản phẩm đã đạt Chứng nhận hữu cơ ACO uy tín toàn cầu, cấp bởi Australian Certified Organic.

Bên cạnh đó, Nutifood giới thiệu dòng sản phẩm sữa uống dinh dưỡng mới, kế thừa nền tảng công thức khoa học vượt trội của GrowPlus+ nhưng được sản xuất và kiểm soát theo tiêu chuẩn Úc, chọn lọc nguồn đạm quý A2 thuần chủng cùng mật ong Manuka quý hiếm đặc trưng của Australia.

Ông Jon McNaught - CEO ViPlus Dairy cho biết: “Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào dòng sản phẩm mới được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và triết lý dinh dưỡng thuận tự nhiên, sử dụng nguồn nguyên liệu sạch và tinh tuyển từ Gippsland. Tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang đến trải nghiệm dinh dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam".

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood chia sẻ: “Người Việt đang dần thay đổi thói quen chọn và uống sữa, họ không còn 'mua' một thương hiệu, họ đang 'chọn' một tiêu chuẩn sống khỏe, sống sạch cho cả gia đình. Trong bức tranh ấy, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà là cách để người tiêu dùng Việt được tiếp cận những sản phẩm đạt chuẩn cao nhất, an toàn nhất. Sự kiện này chính là khởi đầu cho chiến lược này của Nutifood”

Với nền tảng vững chắc về chuyên môn khoa học, nguồn lực sản xuất và kinh nghiệm phát triển hơn hai thập kỷ, Nutifood là bảo chứng chất lượng cho từng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế được duy trì nhất quán tại thị trường Việt Nam.