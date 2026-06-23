Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao: 'Trong tôi là dòng máu Việt Nam'

(VTC News) -

Trả lời báo chí trong chuyến thăm Việt Nam cùng đoàn công tác nhân dịp tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương – Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF26), Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao chia sẻ cảm xúc cá nhân của ông về Việt Nam, đồng thời thông tin về những bước hai bên có thể tiếp tục hợp tác trong giải quyết hậu quả chiến tranh và giao lưu hải quân, nhân dân.

Ông Hùng Cao trong lễ Khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại Quảng Trị.

“Tôi là người Mỹ nhưng là người Mỹ gốc Việt”

Chia sẻ cảm xúc về chuyến thăm Việt Nam, ông Hùng Cao nói Việt Nam là “cội nguồn”, và việc là người Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với ông: “Tôi vẫn luôn nói với mọi người rằng tôi là người Mỹ, nhưng là người Mỹ gốc Việt, tức là trái tim tôi thuộc về nước Mỹ, còn dòng máu trong tôi là dòng máu Việt Nam”.

Sinh ra tại Quảng Trị và giờ có cơ hội trở lại Quảng Trị, ông cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa sâu sắc, "một vòng tròn trọn vẹn”.

Gửi thông điệp đến người dân Mỹ và cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ về Việt Nam trong tương lai, với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện, ông Hùng Cao cho rằng: “Đã đến lúc chúng ta gác lại quá khứ và cùng tiến về phía trước. Những gì Việt Nam có thể đóng góp cho thế giới là rất đáng kể. Tôi đã nói với ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam rằng Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Chúng ta có thể hướng tới mức thuế quan bằng không và hợp tác để đạt được thương mại tự do giữa hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác toàn diện”.

Tiếp tục hợp tác

Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được nhiều tiến triển đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại, góp phần vào nền tảng cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhìn về tương lai, ông Hùng Cao cho rằng hai bên cần tiếp tục thúc đẩy công việc này.

“Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để đảm bảo việc hồi hương hài cốt được thực hiện đầy đủ, bởi đây là điều cần thiết để hàn gắn vết thương chiến tranh. Như bạn đã nói, chiến tranh đã kết thúc cách đây 51 năm, và đã đến lúc chúng ta cùng tiến về phía trước. Cách duy nhất để làm được điều đó là chữa lành những vết thương của quá khứ”.

Ông nhắc lại việc Mỹ đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến việc giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại kể từ năm 1991. Ông Hùng Cao cũng từng đến Việt Nam năm 2014 khi còn trong quân ngũ để hỗ trợ kỹ thuật lặn xuống đáy biển để thu hồi bom mìn chưa nổ và xử lý an toàn.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ ADN trong việc hồi hương hài cốt quân nhân hai phía cũng đang được triển khai mạnh mẽ.

“Tôi vừa trở về từ Hawaii, nơi chúng tôi có phòng thí nghiệm quy mô lớn. Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phân tích. Một số mẫu có thể được xử lý ngay tại chỗ, số khác sẽ được chuyển về Nebraska để phân tích chuyên sâu hơn. Điều chúng tôi cam kết là phối hợp với Việt Nam để đưa hài cốt của cả hai phía trở về với gia đình”.

Ông cũng nhấn mạnh những hoạt động giao lưu nhân dân và hải quân là điều rất có ý nghĩa, như chương trình Đối tác Thái Bình Dương. “Điều đó sẽ tiếp tục truyền đi thông điệp về hợp tác vì hòa bình và an ninh trên Biển Đông”.