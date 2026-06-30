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Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Hồi sinh các dòng sông, xây siêu đại lộ

(VTC News) -

Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, lấy con người làm trung tâm, lấy dòng sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa.

VTC News
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