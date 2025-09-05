Quay đầu giảm sâu, VN-Index mất kỷ lục 1.700 điểm

(VTC News) -

Sau khi vượt 1.700 điểm trong phiên sáng, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm mạnh trong phiên chiều khi áp lực bán xuất hiện trên diện rộng. Từ sau 14h, chỉ số liên tục nới rộng biên độ điều chỉnh.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,32 điểm (1,73%) xuống 1.666,97 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất trong 10 ngày qua. Toàn sàn HoSE chỉ có 100 mã tăng, 230 mã giảm và 45 mã đứng giá.

VN-Index giảm gần 30 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Trong nhóm VN30, có 24 mã giảm, áp đảo so với 3 mã tăng và 3 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm tới 38,11 điểm (2,02%) xuống còn 1.845,48 điểm.

Sắc đỏ lan tỏa khắp bảng điện, mạnh nhất là các mã nhóm chứng khoán, thép và ngân hàng. Trong đó, nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung là VCB, VPB, BID, VHM và HPG.

Ở nhóm chứng khoán, cổ phiếu AGR giảm sàn, VND giảm 6,7% và gần sát mức sâu nhất phiên. Một số mã ngân hàng giảm sâu như SHB, MBB, VPB, TPB hay MSB giảm từ 3% tới trên 4%.

Trong nhóm thép, HSG và HPG giảm 3,3 - 3,5%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,32 điểm (1,17%) xuống 280,67 điểm. Toàn sàn có 72 mã tăng, 95 mã giảm và 72 mã đứng giá. UpCom-Index giảm 0,03 điểm, còn 111,82 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh trong phiên chiều khi chỉ số đi lùi. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt trên 49.000 tỷ đồng, cao hơn hôm qua khoảng 9.200 tỷ. Tổng giá trị trên cả 3 sàn đạt trên 54.000 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng khoảng hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 80% so với phiên trước. Những cổ phiếu bị bán ròng mạnh là VPB, VHM, MBB, HDB và TCB.