QP Holdings tái định vị, củng cố nội lực trong chu kỳ mới của bất động sản

(VTC News) -

Doanh nghiệp cho biết bước chuyển này không chỉ là thay đổi nhận diện thương hiệu, mà còn gắn với định hướng củng cố năng lực tài chính, nâng cao quản trị và phát triển bất động sản theo mô hình mới.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi. Người mua nhà thận trọng hơn, nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến pháp lý, tiến độ, sức khỏe tài chính và uy tín của chủ đầu tư. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp bất động sản không chỉ cần dự án, mà còn cần năng lực thực thi, minh bạch thông tin và chiến lược phát triển dài hạn.

Việc QP Xanh chuyển đổi thành QP Holdings vì vậy không chỉ là câu chuyện đổi tên. Đây là bước đi nhằm tái định vị mô hình hoạt động, phù hợp hơn với giai đoạn phát triển mới của thị trường và định hướng dài hạn của doanh nghiệp.

Một tên gọi mới cho giai đoạn phát triển mới

Việc đổi tên từ QP Xanh sang QP Holdings được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo doanh nghiệp, tên gọi mới phản ánh rõ hơn định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Chữ “QP” tiếp tục kế thừa những giá trị đã được tích lũy trong gần 20 năm qua. Trong khi đó, “Holdings” thể hiện vai trò của công ty mẹ, hướng tới quản trị vốn, phát triển hệ sinh thái dự án và tối ưu hóa nguồn lực để tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và đối tác.

Đại diện QP Holdings phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Theo QP Holdings, sự thay đổi thương hiệu lần này đi cùng với quá trình nâng cấp năng lực nội tại, trong đó có việc củng cố nền tảng tài chính, nâng cao chuẩn quản trị và chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Củng cố tài chính để nâng cao năng lực triển khai

Bất động sản cần nguồn vốn lớn, thời gian triển khai dài và chịu tác động mạnh từ chu kỳ thị trường, nên năng lực tài chính là yếu tố sống còn của doanh nghiệp.

Những năm gần đây, QP Holdings đã tăng vốn nhằm củng cố nền tảng tài chính và nâng cao năng lực triển khai dự án. Bước đi này giúp công ty có thêm nguồn lực để mở rộng quỹ đất, phát triển dự án trọng điểm, đẩy mạnh hợp tác đầu tư và nắm bắt các cơ hội M&A phù hợp trên thị trường.

Song song đó, QP Holdings chú trọng nâng cấp hệ thống quản trị, tăng cường minh bạch thông tin và vận hành theo chuẩn mực công ty đại chúng. Đây là nền tảng quan trọng giúp củng cố niềm tin vững chắc của cổ đông, khách hàng cùng các đối tác tài chính trong giai đoạn phát triển mới.

Ba trụ cột phát triển trong giai đoạn mới

Trong chiến lược mới, QP Holdings định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản theo mô hình tập đoàn đầu tư. QP Holdings xác định ba trụ cột chiến lược gồm bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp và đầu tư tài chính.

Trong đó, bất động sản dân dụng tiếp tục là lĩnh vực cốt lõi, gắn với kinh nghiệm phát triển và nhu cầu an cư của người dân. Đây là phân khúc có ý nghĩa thiết thực với đời sống, đặc biệt trong bối cảnh quá trình đô thị hóa vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương.

Bất động sản công nghiệp là một trong ba mảng chính của QP Holdings.

Bất động sản công nghiệp được xem là hướng đi dài hạn, khi Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn sản xuất, logistics và dịch chuyển chuỗi cung ứng. Đây là lĩnh vực không chỉ tạo dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp, mà còn gắn với phát triển hạ tầng, việc làm và kinh tế địa phương.

Đầu tư tài chính đóng vai trò hỗ trợ công ty trong việc quản trị nguồn vốn, tối ưu hiệu quả đầu tư và mở rộng các cơ hội hợp tác chiến lược.

Theo QP Holdings, ba trụ cột này sẽ được kết nối trong cùng một hệ sinh thái nhằm tạo ra giá trị cộng hưởng, thay vì vận hành tách biệt.

Lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng

Trong chiến lược tái định vị, QP Holdings xác định hai giá trị cốt lõi là Quality (Chất lượng) và Prestige (Uy tín).

Với doanh nghiệp bất động sản, chất lượng bắt đầu từ lựa chọn dự án, pháp lý, xây dựng đến vận hành; còn uy tín được xây dựng bằng năng lực thực thi, sự minh bạch và trách nhiệm với đối tác, khách hàng.

Đông đảo cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Thông điệp “Trọn niềm tin, nhân giá trị” thể hiện tinh thần đó: Niềm tin của khách hàng, cổ đông chính là nền tảng vững chắc, còn giá trị gia tăng là kết quả của quá trình phát triển chất lượng, kỷ luật và trách nhiệm.

Giai đoạn 2026-2030, QP Holdings đặt mục tiêu mở rộng quy mô qua các dự án trọng điểm (QP Green Park, Bình Dương Center, D7, D17), gia tăng quỹ đất và đẩy mạnh M&A. Sự chuyển đổi từ QP Xanh sang QP Holdings là bước tái định vị chiến lược nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, kỷ luật vốn và tạo giá trị bền vững.

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