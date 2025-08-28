Psy 'Gangnam Style' bị bắt

Ngày 27/8, tờ DongA Ilbo đưa tin Sở Cảnh sát Seodaemun (Seoul, Hàn Quốc) khởi tố và bắt giữ ca sĩ Psy với cáo buộc vi phạm Đạo luật Dịch vụ y tế của Hàn Quốc.

Theo báo cáo, Psy bị nghi ngờ nhận đơn thuốc cho các loại thuốc hướng thần “Xanax” và “Stilnox” tại một bệnh viện đa khoa ở Seoul kể từ năm 2022, mà không trải qua quá trình khám bệnh trực tiếp. Psy cũng không trực tiếp đến bệnh viện lấy thuốc mà để người quản lý thay mặt.

Trước tin tức này, P Nation, công ty quản lý của Psy, ra thông cáo giải thích vụ việc vào ngày 28/8. Trong đó, P Nation thừa nhận để người khác đi lấy thuốc thay cho Psy, nhưng phủ nhận việc kê đơn sai quy trình.

Psy chỉ nhận lỗi để người khác lấy thay thuốc, phủ nhận cáo buộc kê đơn sai quy trình. Ảnh: Yonhap.

"Về vấn đề thuốc ngủ của ca sĩ Psy được bên thứ ba đi lấy hộ, rõ ràng đây là sai lầm và thiếu sót trong phán đoán khi để người khác đi lấy thuốc ngủ kê đơn thay anh ấy. Chúng tôi chân thành xin lỗi.

Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc ngủ luôn được giám sát y tế, với liều lượng được kê đúng quy định, hoàn toàn không có chuyện kê đơn thay. Tuy nhiên, trong quá trình đó có trường hợp người khác đi lấy thuốc thay cho anh và cảnh sát đang tiến hành điều tra. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì khiến công chúng lo lắng", trích thông cáo.

Về phía mình, Psy cúi đầu xin lỗi trước truyền thông vì để người khác nhận thay thuốc. Anh nói: "Đây rõ ràng là sai lầm và hành vi cẩu thả".

Bác sĩ kê đơn các loại thuốc trên cũng đang bị điều tra. Người này được cho là phủ nhận cáo buộc, khẳng định việc điều trị được thực hiện từ xa.

Xanax là thuốc dùng để điều trị rối loạn lo âu và làm giảm triệu chứng, trong khi Stilnox là thuốc kê đơn có hiệu quả trong việc điều trị ngắn hạn chứng mất ngủ ở người trưởng thành. Cả hai đều là thuốc hướng thần, cần có chẩn đoán và đơn thuốc của bác sĩ.

Theo luật pháp Hàn Quốc, thuốc hướng thần chỉ có thể được kê đơn sau khi tham khảo ý kiến ​​trực tiếp của bác sĩ và bệnh nhân thường phải tự đi lấy thuốc. Chỉ trong những trường hợp rất hạn chế, chẳng hạn như thông qua các thành viên gia đình trực hệ hoặc người chăm sóc, mới được phép lấy thuốc thay.

Psy, tên thật là Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2001, được nhớ đến với hình ảnh hài hước, tự giễu.

Năm 2012, anh phát hành Gangnam Style và trở thành hiện tượng toàn cầu, trở thành MV đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ lượt xem. Hiện tại, sản phẩm này có hơn 5,6 tỷ lượt xem. Bên cạnh bài hát, điệu nhảy "cưỡi ngựa" thành trào lưu toàn cầu.

Tiếp đà thành công, anh cho ra mắt Gentleman (2012), Hangover (2014), Daddy (2015)... Đây đều là những bản hit, nhưng không đạt được thành công vượt trội như Gangnam Style.

Năm 2019, Psy thành lập công ty giải trí P Nation, từng ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jessi, HyunA, Dawn, Crush, Heize...

Về đời tư, Psy kết hôn năm 2006 với vợ là Yoo Hye Yeon. Họ có với nhau hai bé gái sinh đôi.