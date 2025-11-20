+
++
Podcast: Thành công của học sinh là món quà 20/11 ý nghĩa với thầy cô
(VTC News) -
Với những thầy cô giáo, món quà rực rỡ nhất trong ngày 20/11 chính là nhìn thấy học trò của mình nên người và thành đạt.
Quỳnh Giang
Tin mới
21:05 20/11/2025
VTC NEWS TV
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 phát miễn phí 1.500 vé dự khai mạc
20:59 20/11/2025
Phim
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24: Cơ hội để phát triển và lan tỏa nền điện ảnh
20:53 20/11/2025
Phim
Trực tiếp: Nguy cấp, mưa vẫn rơi, nước vẫn dâng không ngừng, nhiều nơi không còn thấy mái nhà
20:30 20/11/2025
Tin nóng
Ukraine nhận 1.000 thi thể binh lính tử nạn từ Nga
19:09 20/11/2025
Thời sự quốc tế
Công an Hà Nội giải cứu 2 cháu bé trượt chân rơi xuống hố sâu khi đi dã ngoại
19:04 20/11/2025
Tin nóng
Mưa lũ, sạt lở miền Trung - Tây Nguyên: 46 người chết và mất tích
18:55 20/11/2025
Tin nhanh 24h
'Nhạc sĩ tỷ view' Nguyễn Văn Chung bất ngờ trúng tuyển đại học ở tuổi 42
18:54 20/11/2025
Sao Việt
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
18:54 20/11/2025
Thời sự quốc tế
Mẹ bé gái bị bạo hành ở Thái Nguyên: Con bị đánh suốt 4 tiếng, dọa rút móng tay
18:52 20/11/2025
Tin nóng
Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 777kg ma túy tổng hợp
18:51 20/11/2025
VTC NEWS TV
TP.HCM có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND
18:45 20/11/2025
Chính trị
Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới
18:38 20/11/2025
Thời tiết
Thót tim cảnh giải cứu cả chục người ôm trụ điện giữa dòng lũ ở Đắk Lắk
18:23 20/11/2025
VTC NEWS TV
Biển nước 'nhấn chìm' nhà cửa, ô tô ở Nha Trang
18:15 20/11/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hoà Séc
18:11 20/11/2025
Chính trị
Những người thầy đặc biệt trên hành trình cứu vớt các phận đời lầm lỡ
18:08 20/11/2025
Chân dung
ĐBQH: Ai đủ năng lực soạn một bộ sách giáo khoa dùng chung trên toàn quốc?
18:06 20/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh làm Cục trưởng Cục An ninh nội địa
17:59 20/11/2025
Tin nóng
TP.HCM lý giải việc tháo dỡ 3 biệt thự tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ
17:55 20/11/2025
Tin nhanh 24h
Công an tỉnh Ninh Bình có tân giám đốc 43 tuổi
17:41 20/11/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm: An Giang sẽ khẳng định vị thế một cực phát triển năng động
17:40 20/11/2025
Chính trị
Ngôi sao khoa học nào sẽ thắp sáng bầu trời tri thức tại Tuần lễ VinFuture 2025?
17:33 20/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Universe 2025?
17:30 20/11/2025
Hoa hậu
Doanh nghiệp quân đội Việt Nam - Lào có thêm cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác
17:26 20/11/2025
Tin nóng
FIFA tiết lộ bất ngờ, giám đốc đội tuyển Malaysia bị nghi khai dối chức vụ
17:25 20/11/2025
Bóng đá Việt Nam
ROX Group được vinh danh 'Nguồn nhân lực hạnh phúc'
17:20 20/11/2025
Bất động sản
Giải pháp đặt vé thông minh trên redBus giúp cá nhân hoá hành trình di chuyển
17:13 20/11/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lâm Đồng cấm xe trọng tải hơn 3,5 tấn đi qua đèo Tà Nung
17:12 20/11/2025
Đời sống
Cứu sống thai phụ 38 tuần mắc hội chứng hiếm gặp
17:09 20/11/2025
Tin tức