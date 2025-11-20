Đóng

Podcast: Thành công của học sinh là món quà 20/11 ý nghĩa với thầy cô

(VTC News) -

Với những thầy cô giáo, món quà rực rỡ nhất trong ngày 20/11 chính là nhìn thấy học trò của mình nên người và thành đạt.

Quỳnh Giang
