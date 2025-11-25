Đóng

Podcast: Khi AI biến mọi thứ thành nội dung câu view

(VTC News) -

Nhiều người dùng AI tạo ra hình ảnh giả mạo về lũ miền Trung hay các trào lưu tạo ảnh AI khác đang phủ khắp mạng xã hội khiến ranh giới thật và giả đang bị xóa mờ.

Nhật Thùy
