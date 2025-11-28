Đóng

Podcast: Black Friday - Những bóng người sau nút 'đặt hàng'

(VTC News) -

Black Friday niềm vui mua sắm trực tuyến của người mua được đánh đổi bằng mồ hôi và những lo toan thầm lặng của hàng ngàn nhân viên hậu cần và shipper.

