Pi Group và Phương Đông EMG: Hợp sức lan tỏa giá trị Đô thị số Picity

(VTC News) -

Sự kiện này là minh chứng cho sự cộng hưởng chiến lược giữa một nhà phát triển tiên phong mô hình đô thị số và một đơn vị phân phối chuyên nghiệp. Cả hai cùng chia sẻ mục tiêu kiến tạo một chuẩn sống kết hợp công nghệ, tiện ích cao cấp và chất lượng vượt trội.

Phương Đông EMG sẽ đồng hành cùng Pi Group trong việc triển khai tiếp thị Đô thị số Picity.

Phương Đông EMG - một đơn vị được nhiều chủ đầu tư uy tín tin tưởng nhờ chuyên môn được thị trường kiểm chứng, mạng lưới bao phủ rộng và đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, vừa chính thức đảm nhận vai trò đối tác chiến lược của Pi Group.

Vai trò của Phương Đông EMG là đồng hành triển khai tiếp thị và "giải mã" giá trị của Đô thị số Picity - mô hình sản phẩm khác biệt trên thị trường, đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc từ đội ngũ tư vấn. Đây không chỉ là sản phẩm bất động sản, mà là giải pháp sống toàn diện được Pi Group kiến tạo dựa trên triết lý “Lấy cư dân làm trung tâm – Lấy chất lượng làm nền tảng – Lấy công nghệ làm động lực”.

Mô hình Đô thị số Picity được xây dựng trên ba trụ cột chiến lược: đầu tiên là nền tảng công nghệ lõi (AI, IoT, Blockchain) với các giải pháp vận hành thông minh như Smart Parking, Smart Elevator, nền tảng Pi Care…; tiếp đến là hệ tiện ích 5 sao chuẩn "resort trong đô thị" (hồ bơi muối khoáng, sky lounge, golf 3D, khu vui chơi công nghệ tương tác cho trẻ em…); và cuối cùng là sự bảo chứng chất lượng từ loạt thương hiệu toàn cầu hàng đầu như Otis, ABB, Osram, Imudex, Grohe, Adel và Keenon Robotics…

Đô thị số Picity được bảo chứng chất lượng bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Sự hợp tác giữa Pi Group và Phương Đông EMG tạo ra sức mạnh kép: Nhà phát triển tầm nhìn và phân phối chuyên nghiệp. Phương Đông EMG nằm trong số 40 đại lý chiến lược được Pi Group trao chứng nhận – điều này cho thấy uy tín và năng lực thực thi cao của doanh nghiệp.

Với vai trò là đối tác chiến lược, Phương Đông EMG không chỉ phụ trách phân phối mà còn góp phần nâng cao hiệu quả bán hàng, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và giúp Pi Group lan tỏa giá trị “Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế” đến cộng đồng.

Trong thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, những đại lý chiến lược như Phương Đông EMG đã thể hiện vai trò vượt xa việc giao dịch – họ là nhà tư vấn, là trải nghiệm điểm chạm thương hiệu và là người đồng hành lâu dài với cư dân tương lai.

Hai bên sẽ đồng hành triển khai các dự án trong hệ sinh thái Picity như Picity Sky Park (phân khu SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng) và Picity Central Park – dự kiến ra mắt Quý I/2026, với mục tiêu trở thành biểu tượng mới của đô thị số TP.HCM. Với Phương Đông EMG hỗ trợ phân phối, Pi Group tin tưởng vào khả năng tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, gia tăng trải nghiệm và tối đa hoá hiệu suất thị trường.

Sự hợp lực của hơn 40 đối tác phân phối hàng đầu thị trường khẳng định sức hút mạnh mẽ của Đô thị số Picity.

Lễ ký kết giữa Pi Group và Phương Đông EMG là khởi đầu cho kỷ nguyên đô thị số tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm Picity được phân phối qua mạng lưới chiến lược sẽ là minh chứng cho cam kết về chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống hiện đại. Hai bên cùng hướng tới mục tiêu kiến tạo cộng đồng cư dân thông minh, an toàn và thịnh vượng – nơi mỗi khoảnh khắc trở thành giá trị vô giá.