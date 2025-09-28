Phóng viên VOV Giao thông bị còng tay khi tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 27/9, nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại một bãi giữ xe ô tô trên đường Nguyễn Thị Nhuần (phường An Phú Đông, TP.HCM), phóng viên Phan Nhơn đã đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ ghi nhận thông tin, hình ảnh theo sự phân công của cơ quan.

Hiện trường vụ cháy trưa 27/9.

Nói về vụ việc, phóng viên Phan Nhơn kể lại, trong lúc anh đang dùng điện thoại để quay phim, chụp ảnh tư liệu về vụ cháy, một người mặc đồng phục an ninh trật tự cơ sở đã tiến đến và yêu cầu anh không được thực hiện công việc ghi hình.

“Tôi đã giải thích rõ ràng rằng mình là phóng viên, đang ghi nhận tư liệu để phục vụ công tác đưa tin theo quy định của cơ quan báo chí. Đồng thời, tôi đã xuất trình Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam để chứng minh tư cách tác nghiệp của mình.

Tuy nhiên tôi vẫn không được cho phép tác nghiệp, lúc này tôi đã đề nghị được gặp chỉ huy trưởng tại hiện trường để trình bày và xin phép tác nghiệp nhưng bị từ chối", phóng viên Phan Nhơn cho biết.

PV Phan Nhơn cho biết mình đã bị cản trở, còng tay trong khi tác nghiệp.

Ngay sau đó, một nhóm người gồm nhiều đối tượng lạ mặt và khoảng 4 thành viên lực lượng dân phòng đã tiếp cận. Trong nhóm người đó, có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo trắng, quần jean, đã có hành vi tác động vật lý đối với anh. Họ khống chế, còng tay và áp giải anh về trụ sở Công an phường.

"Trên đường đi, tôi liên tục bị đạp vào vùng hông bên phải. Khi về đến trụ sở Công an phường An Phú Đông, tôi mới được tháo còng và được yêu cầu viết bản tường trình về sự việc”, phóng viên Phan Nhơn cho biết thêm.

Không chỉ bị còng tay, PV cho biết bản thân còn bị đạp vào vùng hông bên phải.

Trước vụ việc trên, Ban chỉ huy Công an phường An Phú Đông, UBND Phường An Phú Đông TP.HCM đã có phản hồi ban đầu.

Đơn vị cho biết đã tiếp nhận vụ việc và cam kết sẽ xác minh, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan; xử lý nghiêm minh các cá nhân có hành vi sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, không bao che.