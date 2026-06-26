Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao 6 nhiệm vụ cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

(VTC News) -

Nội dung này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh tại sự kiện Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận người bệnh, đánh dấu thời điểm một trong những dự án y tế trọng điểm từng kéo dài nhiều năm vì vướng mắc đã đi vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng gọi đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với ngành y tế mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đưa các chủ trương chăm sóc sức khỏe nhân dân thành hiện thực.

Ông nhấn mạnh, việc đưa bệnh viện vào hoạt động là minh chứng cho tinh thần "nói đi đôi với làm", biến nguồn lực đầu tư thành dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ người dân.

"Chúng ta đã biến một công trình từng gặp nhiều khó khăn thành một địa chỉ chăm sóc sức khỏe mới; khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc thành năng lực phục vụ Nhân dân; biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể", Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Minh Quang)

Vấn đề sức khỏe luôn được Đảng và Nhà nước xác định là vốn quý nhất của mỗi người dân, là nền tảng của chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, đầu tư cho y tế cũng chính là đầu tư cho tương lai.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng việc phát triển các bệnh viện tuyến cuối, trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng không chỉ nhằm giảm tải cho các bệnh viện Trung ương mà còn giúp người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm thời gian đi lại, giảm chi phí điều trị và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư với mục tiêu trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao, đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương trong khu vực.

Tuy nhiên, dự án từng trải qua nhiều năm chậm tiến độ vì các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, trong đó có Nghị quyết 34, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện công trình và đưa dự án vào sử dụng.

Ông nhấn mạnh, việc khai trương bệnh viện không đơn thuần là đưa thêm một cơ sở y tế vào hoạt động mà còn khẳng định quan điểm tài sản công phải được khai thác hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Đánh giá cao thương hiệu Bệnh viện Bạch Mai, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho rằng người dân đến cơ sở Ninh Bình không chỉ tìm đến một bệnh viện mới mà còn gửi gắm niềm tin vào đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các kỹ thuật chuyên sâu và chất lượng điều trị đã được khẳng định trong hơn một thế kỷ.

Ông cũng đánh giá cao mô hình phát triển Bệnh viện Bạch Mai theo hướng một bệnh viện có nhiều cơ sở nhưng thống nhất về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và văn hóa phục vụ.

Để bệnh viện phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và tỉnh Ninh Bình tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là đặt chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh lên hàng đầu, xây dựng niềm tin bằng trình độ chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y tế.

Ông đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu vận hành hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai theo phương châm "Một Bạch Mai - hai cơ sở - một chuẩn chất lượng - một hệ thống quản trị - một văn hóa phục vụ".

Theo đó, bệnh viện phải thường xuyên luân phiên chuyên gia giữa Hà Nội và Ninh Bình, duy trì hội chẩn trực tiếp và từ xa, kết nối đồng bộ bệnh án điện tử, dữ liệu xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để người bệnh được điều trị liên tục, không phải thực hiện lại các thủ tục hay xét nghiệm không cần thiết.

Những kỹ thuật đã triển khai được tại Ninh Bình phải được thực hiện ngay tại địa phương, chỉ chuyển lên Hà Nội đối với các trường hợp đặc biệt phức tạp sau khi đã hội chẩn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu xây dựng chiến lược dài hạn về tuyển dụng, đào tạo và giữ chân nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa Bạch Mai với đội ngũ thầy thuốc giỏi chuyên môn, sáng y đức, tận tâm với người bệnh.

Ông cũng đề nghị bệnh viện đi đầu trong chuyển đổi số với bệnh án điện tử, đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, trí tuệ nhân tạo, y tế từ xa và quản trị thông minh, hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại.

Theo Phó Thủ tướng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cần trở thành hạt nhân chuyên môn của cả khu vực, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thay vì chỉ tập trung thu hút người bệnh về tuyến cuối.

Ông đồng thời yêu cầu xây dựng mô hình quản trị minh bạch, sử dụng hiệu quả tài sản công, không để thiết bị đã đầu tư nhưng không được khai thác, lấy chất lượng điều trị và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Chính phủ kỳ vọng đến năm 2030, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành trung tâm y học chuyên sâu cấp vùng, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và bệnh viện thông minh, từng bước hình thành quần thể y tế quy mô quốc gia gắn với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi người bệnh. (Ảnh: Minh Quang)

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc phát triển cơ sở Ninh Bình như một bộ phận thống nhất của hệ thống Bệnh viện Bạch Mai là mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của các trung tâm y khoa hiện đại trên thế giới.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ, cho biết bệnh viện đã chuẩn bị hơn 6 tháng để vận hành đồng bộ theo phương châm "Đồng bộ về hạ tầng - Hoàn chỉnh về pháp lý - Thống nhất về chuyên môn - An toàn tuyệt đối cho người bệnh".

Đến nay, bệnh viện sẵn sàng hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 21 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng trên diện tích hơn 20 ha. Hơn 1.000 cán bộ, viên chức và người lao động từ cơ sở Hà Nội đã được điều động đến Ninh Bình, trong đó có nhiều chuyên gia và bác sĩ đầu ngành.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, mục tiêu cao nhất là mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và truyền thống hơn 100 năm của Bạch Mai đến với người dân khu vực, để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương thay vì phải lên Hà Nội điều trị.